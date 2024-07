Sconto impastatrice Kenwood KMIX, 279€

Pubblicità

Tra i tanti prodotti per la casa in sconto in questi giorni che precedono il Prime Daym, vi segnaliamo l’offerta sulla impastatrice planetaria KMIX: 279€ invece che 359,99 €.

Per un prodotto Kenwood non servirebbe neppure una presentazione quando si parla di impastatrici planetarie. Sarebbe come spiegare la qualità delle Mercedes quando si parla di berline. L’azienda britannica realizza prodotti solidi, eleganti, funzionali, potenti e iconici.

In questo caso con la Kenwood KMX750RD siamo di fronte ad un accessorio con queste caratteristiche, con tutto quel che serve per dare un aiuto in cucina anche al più esperto dei cuochi o delle cuoche. Ha una potenza di impasto di 1000 W. Opera per miscelazione ed impasto, rotazione degli utensili di miscelazione e movimento planetario per pizza, pane, focacce e altro.

È possibile utilizzare la gamma di velocità elettronica per aumentare gradualmente la velocità quando necessario.

La ciotola in acciaio con manico contiene fino 5 litri di prodotto da lavorare. In dotazione ci sono un Frusta K in alluminio, Frusta in acciaio inox, Utensile per impastare in acciaio inox, Spatola.

Per saperne di più, potete scorrere il manuale di istruzioni.

Questo accessorio aveva un prezzo originale di 479€. Oggi su Kenwood costa 314€. Amazon in questi giorni che precedono il prime Day la presenta a 279,99€

Da notare che nella confezione si trova anche un buono sconto del 50% se si comprano almeno 200€ di accessori originali.