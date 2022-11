Black Friday, Logitech Pebble, il mouse per ogni situazione a solo 14,29€.

Un mouse efficiente, ben disegnato, ergonomico ed economico? Lo trovate nelle offerte del Black Friday con il Logitech Pebble Wireless Mouse M350 a solo 14,29€.

Si tratta di un mouse dalle dimensioni davvero piccole, facilmente trasportabile, che non rinuncia a un design unico, minimale e moderno Il Pebble Wireless Mouse M350 è pratico e di facile utilizzo, studiato soprattutto per chi è sempre in movimento senza rinunciare a prestazioni di livello

È dotato di doppia connettività, potendolo collegare tramite Bluetooth o ricevitore USB, rendendolo particolarmente versatile e in linea teorica compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di USB. Naturalmente, funziona con Mac e Windows senza problema alcuno.

Logitech Pebble Wireless Mouse M350 ha una durata della batteria fino a 18 mesi ed è dotato dell’impostazione “auto-sleep” che permette di attivare la modalità risparmio energetico quando non è in uso.

Logitech Pebble M350 avrebbe un prezzo di 25,99 euro, nelle diverse colorazioni bianca, nera e rosa ma per il Black Friday scende a 14,29 €, il 45% in meno del suo prezzo ufficiale.