Black Friday, il MacBook Air M2 a solo 799 € su eBay

Macbook air m3 foto sito web Apple

Pubblicità Come sapete Apple ha lanciato nel 2024 MacBook Air M3 e nello stesso tempo scontato a 1.249 euro il MacBook Air M2 presentandolo come un grande affare. Ma su eBay lo trovate al minimo di sempre solo 799 euro grazie ad uno sconto e ad un codice Di questa macchina è ormai quasi inutile parlare diffusamente. Ne abbiamo discussso a lungo pubblicando anche in una recensione che vi permette di sapere tutto quello che serve dell’ultimo erede di una linea che è quella di maggior successo commerciale tra i computer Apple. In un articolo separato, invece, facciamo un dettagliato confronto con il MacBook Air con processore M1, il primo portatile (con il MacBook Pro) ad avere il nuovi chip fatti in casa dalla Mela. Qui in sintesi vi diciamo che le principali novità sono nel design, più squadrato, nello schermo che diventa più grande e ovviamente anche nel processore che è l’M2. Dispone di una CPU 8-core, integra una GPU fino a 10-core e fino a 24 GB di memoria unificata, la batteria arriva fino a 18 ore. Nuovi sono la videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array, il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie. Infine riappare il connettore di alimentazione MagSafe. Questo Mac nella versione da 256 GB viene spesso scontato su tanti canali. In qualche caso, ad esempio su Amazon, l’abbiamo visto a 830 euro, più o meno il prezzo di oggi di eBay. Ma qui su eBay c’è anche un codice che lo sconta a 799 €. Basta inserire nel carrello PSPRNOV24, per avere questo prezzo. Il venditore (Pc Distribution) ha quasi il 100% di feedback positivi ed è uno dei migliori da cui comprare i prodotti Apple. Inoltre, pagando con PayPal, non solo avrete tutte le garanzie del caso, ma anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi. Partite da qui

