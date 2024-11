Bang & Olufsen Beoplay Eleven, audio di classe per il Pianeta

Pubblicità

Bang & Olufsen è certamente uno dei marchi premium storici nel settore dell’audio, ben noto a tutti gli amanti della tecnologia. Il produttore ha da poco presentato i suoi nuovi auricolari di punta che, come facilmente intuibile, non sono certa a buon mercato. Anzi, vanno ad innestarsi in una fascia di prezzo addirittura superiore alle AirPods di Apple.

Prendono il nome di Beoplay Eleven, successori dei Beoplay EX rilasciati nell’ormai lontano 2022. Ispirati alle cuffie Beoplay H100 e al design dei gioielli, si distinguono per la loro caratura certamente raffinata ed elegante. Propongono una finitura in alluminio lucido che ricorda una gemma e saranno disponibili in due colorazioni: Natural Aluminium e Copper Tone.

A livello estetico mantengono il design con stelo, simile in questo senso agli AirPods, offrendo anche una custodia di ricarica leggera e resistente allo stesso tempo, compatibile con la ricarica wireless Qi.

Beoplay Eleven sono gli auricolari premium di Bang & Olufsen da 499 dollariGli auricolari integrano la tecnologia di cancellazione del rumore attiva (ANC) più avanzata del marchio, offrendo il doppio della riduzione del rumore a basse frequenze rispetto ai Beoplay EX del 2022, oltre ad un’ottimizzazione maggiore per diverse forme e dimensioni dell’orecchio. Dispongono, inoltre, di una modalità trasparenza naturale, supportata da sei microfoni aggiornati che riducono il fruscio di sottofondo.

Per migliorare l’esperienza sonora e gestire la presenza del vento, B&O ha aggiunto fori sullo stelo e imbottiture in rete. L’app dedicata, come ricorda anche Engadget, consente di attivare una funzione anti-vento per una maggiore consapevolezza ambientale. Gli auricolari sono anche dotati di certificazione IP57, così da resistere ad acqua e polvere.

L’autonomia, invece, arriva fino a 8 ore senza ANC attivo, che si riducono a 6 ore con riduzione attiva del rumore. Grazie alla custodia di ricarica, invece, l’autonomia può estendersi a 14-20 ore. C’è anche da dire che ricaricando di appena 20 minuti garantisce quasi due ore di ascolto, mentre le batterie sono sostituibili per rispettare le normative UE sulla sostenibilità, che entreranno in vigore a partire dal 2027.

Il costo delle Beoplay Eleven è di 499 euro, con la versione Natural Aluminium già disponibile, mentre il modello Copper Tone arriverà a fine dicembre. I prodotti B&O si acquistano anche su Amazon a partire da questa pagina.