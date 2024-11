L’emoji di Apple con la scarpa da tennis diventa un vero paio di scarpe

Pubblicità

L’artista e designer Jose Wong ha trasformato la scarpa da running che Apple mostra quando si cerca “scarpa da tennis” nelle emoji, in una vera e propria scarpa da running, con tanto di sito web dov’è in vendita (fino ad esaurimento scorte) con taglie che arrivano fino alla misura USA 12 (equivalente alla nostra 44,5).

Lo riferisce il sito statunitense The Verge spiegando che le “Shoe 1” (questo il nome delle scarpe) sono vendute con il brand ABCD di Wong e costano 219,90€ al paio, con spedizioni previste in circa una settimana.

La sezione superiore delle scarpe in questione è di pelle nubuck a grana piena (quella che si ricava dalla pelle più pregiata e viene creata levigando delicatamente il fiore della pelle), lussuosa, morbida al tatto, un elemento che con il tempo forma una gradevole patina.

Le “Shoe 1” vantano (qui i dettagli) una maglia a rete per la traspirazione, con intersuola e tallone in EVA (acetato di vinile etilico) per l’ammortizzazione, elementi che promettono “un mix di comfort per tutta la giornata”.

La suola di gomma è realizzata con il 5% di gomma riciclata e nella soletta in schiuma sono stampati riferimenti a componenti Apple usati nei telefoni. Anche la scatola delle scarpe si ispira a Apple ed è ovviamente minimalista. Le Shoe 1 ricordano in realtà le sneaker New Balance 574 presentate nel 1988. Stebe Jobs, il defunto co-fondatore di Apple indossava le New Balance ed è stato visto spesso con i modelli 991 e 992, silhouette da corsa del marchio di abbigliamento sportivo americano.

Ricordiamo che il “secondo lavoro” di Tim Cook, il CEO di Apple, è quello di “lead independent director” di Nike.Nel 2024 ai piedi di Cook è stato notato un paio speciali di Nike, disegnate su un iPad in occasione di un evento per la presentazione dei nuovi tablet.