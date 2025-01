Se volete sicurezza per i vostri Mac, iPhone e iPad aggiornate i sistemi operativi

Pubblicità

Tra le novità integrate negli aggiornamenti a iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, macOS Ventura 13.7.3 e macOS Sonoma 14.7.3, la soluzione a diverse falle di sicurezza, alcune delle quali pericolose e per le quali è dunque altamente consigliato effettuare gli aggiornamenti prima possibile.

In un documento di supporto tecnico, Apple riferisce ad esempio di un bug con la tecnologia CoreMedia che poteva essere sfruttato per elevare i privilegi, vulnerabilità che potrebbe essere sfruttata da cybercriminali.

Nel documento prima citato sono indicate molte altre vulnerabilità risolte (con il kernel, con la tecnologia CoreAudio, con AirPlay, con le funzioni di Accessibilità, con Safari e altre ancora) tutte potenzialmente utilizzabili da attacker.

Per garantire la sicurezza dei propri dispositivi, è opportuno mantenerli sempre aggiornati, installando gli update messi a disposizione.

Apple rilascia periodicamente aggiornamenti software volti a risolvere sul nascere eventuali problematiche di sicurezza. Gli utenti di iPhone e iPadOS ricevono notifiche per l’aggiornamento sul dispositivo. Gli utenti Mac possono trovare gli aggiornamenti disponibili in Impostazioni di Sistema (macOS 13 o versioni successive) o in Preferenze di Sistema (macOS 12 o versioni precedenti).

Ricordiamo che Apple ha rilasciato anche gli update a watchOS 11.3 e tvOS 18.3; anche in questi sono integrati fix che riguardano la sicurezza ed è consigliato installarli prima possibile.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.