Sconto Miyoo Mini Plus, console portatile con 10.000 videogiochi inclusi

La Switch è senz’altro più moderna, ma quanto costa! Se volete avere sempre con voi una console portatile per rispolverare i giochi della vostra giovinezza, ora c’è la Miyoo Mini Plus in offerta, tascabile e con 10.000 giochi inclusi.

Si tratta di un’offerta imperdibile per gli appassionati di videogiochi, specie per quelli che vorrebbero poterci giocare in qualsiasi momento e ovunque. Per certi versi ricorda il primo GameBoy per via dei colori e della disposizione di tasti e altoparlanti, ma qui ovviamente abbiamo tecnologie decisamente migliori.

Innanzitutto lo schermo, che è IPS, a colori ed è da 3,5 pollici. E poi la batteria, da 3.000 mAh, che si ricarica comodamente come un cellulare tramite USB-C e offre fino a 5 ore di autonomia per giocare ininterrottamente durante il giorno.

Ad alimentarlo c’è un processore dual core ARM Cortex A7 a 1.2 GHz, e grazie alla microSD è possibile caricare anche altri videogiochi compresi quelli di varie console del passato come appunto il GameBoy, ma anche PlayStation, NeoGeo, Mame e tanti altri ancora.

Oltre alle frecce direzionali e quattro tasti azione frontali, ci sono i tasti L e R 1 e 2 sul retro, e poi un ingresso jack da 3.5 mm per le cuffie.

Misura 11 x 8 x 2,3 centimetri circa e viene venduta con una pratica custodia che consente di proteggerla durante il trasporto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 129,99 € la trovate sa 87 € circa. Tuttavia se inserite il codice GAME69 potete risparmiare ancora di più pagandola 69 € per la versione da 64 GB oppure 78 € quella da 128 GB, in entrambi i casi con la spedizione compresa nel prezzo. Attenzione però, la promozione scade il 31 ottobre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.