Nanoleaf lancia nuove lampadine Essentials compatibili Matter

Ci sono quattro nuove luci Nanoleaf della linea Essentials compatibili con lo standard Matter: nello specifico sono due lampadine e due lampade portatili realizzate in collaborazione con Umbra, tutte accomunate dalla compatibilità con le recenti tecnologie in fatto di connettività.

Oltre allo standard Matter le ultime novità Nanoleaf supportano i principali marchi di domotica, tra cui HomeKit di Apple (purché ci sia un hub con Matter come HomePod Mini a gestire il controllo), Smartthings di Samsung, Google Home e Amazon Alexa.

Le due lampadine

Le due nuove lampadine appena annunciate sono un downlight a incasso e una compatta lampadina dimmerabile LED GU10. Così ora le lampadine della linea Essentials proposte da Nanoleaf sono quattro, in quanto si affiancano alle già esistenti lampadine A19 e alla striscia luminosa.

La GU10 si compra in confezione da tre a 49,99 $ mentre il downlight costa 34,99 $.

Le lampade portatili

Come dicevamo le altre due novità appena annunciate sono state realizzate in collaborazione con il marchio canadese di design Umbra.

Una delle due lampade ha la forma conica – e infatti l’hanno chiamata Cone – ed è sorretta da una base a forma di X: questo fa si che possa essere posizionata in verticale, poggiata di lato oppure appesa a testa in giù.

Emette una luce da 9 Watt a circa 130 lumen e come le altre supporta più di 16 milioni di colori. Funziona a batteria, ricaricabile tramite USB-C, e promette fino a 5 ore di autonomia con una carica completa.

La forma della base – aggiunge Umbra – la rende anche molto comoda da tenere in mano quando la si usa come una torcia. L’altra invece si chiama Cup e ricorda vagamente un fungo: è una lampada da tavolo che illumina il piano di appoggio e ha una base a forma di bicchiere che può essere usato come portapenne.

Cone arriva a fine novembre e costerà 95 $ mentre Cup costerà 130 $ ma non sarà in commercio prima del 2024.

Tutto su Nanoleaf in questa pagina: la sezione di macitynet.it dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile si chiama CasaVerdeSmart e la trovate qui.