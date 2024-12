Baseus PicoGo, la PowerBank senza cavi che fa tutto quel che vi serve costa solo 29,99€

Pubblicità

Volete una sola PowrBank ma che sia in grado davvero di fare fronte ad ogni immginabile esigenza dei servizione del vostro telefono? Allora andate a colpo sicuro e comprate la Baseus PicoGo che oggi vi costa anche pochissimo, solo 29,99€ grazie ad un coupon sconto del 50%.

Questa batteria ha una lunga serie di pregi e di peculiarità. Le elenchiamo per punti per essere più chiari

Per usarla e per ricaricarla non serve alcun cavo aggiuntivo. Ne ha uno integrato

Arriva a 10mila mAh, sufficienti per ricaricare il più capace iPhone quasi due volte

Si ricarica a ben 45W, questo significa che una volta esaurita la ricaricherete, usando il caricabatterie giusto in un paio di ore

Ricarica in uscita a 45W. In pratica è in grado di ricaricare velocemente anche un MacBook Air (anche se non è in grado di ripristinare la batteria interna interamente) oppure un iPad Pro

Carica tre dispositivi in una sola volta (un cavo USB-C, una porta USB-C e una USB-A)

È piccolissima: la dimensione è di soli 8,7 * 5,8 * 2,5 cm e pesa solo due etti

Ha un display che dice sempre la capacità interna e la potenza i uscita

Ha una carica passante può essere ricaricata mentre ricarica

In pratica questa batterua consente di dimenticarsi a casa qualunque cavo se avete un telefono, come iPhone 15 o iPhone 16, dotato di porta USB-C. Da una parte ricaricate la batteria usando il cavo integrato e quando avete finito, ricaricate il telefono con lo stesso cavo.

In più è perfetta come PowerBank di emergenza per il viaggio anche con un MacBook Air e soprattutto un iPad.

La Baseus PicoGo Powerbank costerebbe 59,99€. ma oggi grazie ad coupon la pagate solo 29,99€