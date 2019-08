Offerta lampo Amazon: sconto 30% su presa Smart Koogeek per Alexa e Assistente Google con doppio carica USB

La presa smart con doppia USB di Koogeek è un modo intelligente per gestire l’alimentazione di lampade, ventilatori e grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Assistente Google oltre che a IFTTT e App per iOS (8.0 o superiore) è praticamente gestibile da qualsiasi smartphone o smart speaker Amazon o google.

La presa intelligente è dotata inoltre di due porte di ricarica USB che consentono di collegare due dispositivi contemporaneamente, quali iPhone, iPad, power bank, umidificatore, ventilatorini SUB, etc.

È una scelta ideale per viaggi, casa o ufficio per risparmiare spazio.

Ovviamente è possibile usare a voce per chiedere ad Amazon Echo o a Google Home di accendere o spegnere i dispositivi collegati dopo la configurazione.

Con l’app gratuita Koogeek Life, è possibile monitorare da remoto lo stato ON / OFF e il consumo energetico e controllare i dispositivi collegati, ovunque ci si trovi per ridurre il consumo di energia.

L’app Koogeek Life permette di controllare la corrente, la tensione e il consumo energetico de dispositivo collegato,vedere quanta elettricità consuma il frigorifero in casa e si può risparmiare energia per impostare un orario specifico per accendere / spegnere il dispositivo automaticamente.

Non è compatibile con Homekit o smartthings.

Normalmente costa 18.55 Euro, con l’offerta lampo (sconto 30%) costa 12.59 Euro. Se l’acquistate in confezione doppia lo sconto è sempre del 30% ma ogni presa vi costa solo 10.49 Euro, il prezzo più basso mai visto per una presa smart con doppia USB.