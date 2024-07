Samsung Galaxy Watch7 smartwatch Galaxy AI

Pubblicità

Così come il fratello maggiore Ultra, anche Samsung Galaxy Watch7 standard è approdato oggi su Amazon disponibile al pre ordine. Già sin d’ora è possibile acquistarlo con uno sconto di 40 euro grazie al codice sconto disponibile sulla stessa pagina di acquisto.

Così come il modello Ultra, anche questo standard supporta Galaxy AI, che permette di monitorare sonno, battiti e attività quotidiane per pianificare la propria routine quotidiana, fornendo alla fine un punteggio di facile lettura.

Galaxy AI, infatti, fornisce valutazioni giornaliere, controllo battiti notturni, una guida al sonno personalizzata e altri consigli che permettono di migliorare la qualità del riposo.

Galaxy Watch7 è in grado di innalzare anche il livello dei propri workout, grazie alla possibilità di creare una propria routine di allenamento ideale con riscaldamento, stretching e pause, così da sentirsi sempre motivati e tentare di battere i propri record. Non solo supporto per il jogging e allenamenti, ma anche la possibilità di indossarlo durante gli sport acquatici, monitorando l’allenamento in modalità Water Lock.

Il nuovo processore 3NM permette di potenziare la propria routine, passando velocemente dalle previsioni meteo al workout. Tutto è analizzato con AI e algoritmi Samsung Health per offrire analisi approfondite e anche consigli per migliorare il riposo, incrementare benessere ed energia, fino ad arrivare ai consigli pratici per condurre uno stile di vita e alimentazione più sani, ogni giorno.

Il listino di questo Samsung Galaxy Watch Ultra è di 319 euro, ma al momento si potrà acquistare con 49 euro di sconto applicando il coupon da “flaggare” nella stessa pagina di acquisto.

Peraltro, acquistando Samsung Galaxy Watch Ultra si avrà diritto a ricevere un cinturino ufficiale Samsung, inserendo i dati di acquisto qui.