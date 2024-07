NordVPN in sconto del 72%, regala fino a 20 GB di navigazione eSIM all’estero

Pubblicità

Se state pensando di attivare una VPN sappiate che NordVPN ha una doppia offerta da non farvi sfuggire. Non solo attualmente il costo è tra i più bassi nel settore, con pacchetti che partono da poco più di 3 euro al mese, ma riceverete in omaggio anche GB gratis per navigare tramite eSim. Ecco tutti i dettagli della promo in corso.

Al momento, infatti, acquistando un piano NordVPN di 2 anni l’utente riceverà in regalo fino a 20 GB di dati tramite Saily, l’eSIM internazionale per viaggiatori. A seconda del piano scelto, infatti, si otterrà immediatamente un coupon per 1, 3, 10 o 20 GB di dati mobili completamente gratis da utilizzare mentre si è in viaggio in più di 150 paesi nel mondo. Il coupon da usare su Saily viene erogato immediatamente dopo l’acquisto del piano NordVPN.

Andando direttamente a questa pagina si potrà acquistare un abbonamento NordVPN. Il primo piano che viene proposto in sconto è quello base. Costa 3,39 euro al mese, quindi 81,36 euro per i primi 2 anni. Con l’acquisto di questo piano base si otterrà 1 GB di dati eSim da utilizzare tramite il gestore Saily.

Se, invece, sceglierete il piano NordVPN Plus da 4,39 euro al mese per due anni, i GB in regalo saranno ben 3. Infine, acquistando il piano Ultimate da 6,89 euro al mese si otterranno ben 20 GB di dati eSim Saily.

Che cos’è Saily?

Saily è un’app eSIM in rapida crescita creata dal team dietro NordVPN. Come una normale scheda SIM, un’eSIM consente di attivare un piano dati cellulare. Si tratta di un sistema particolarmente utile per chi viaggia molto, offrendo un modo semplice e veloce per rimanere connessi senza le complicazioni delle SIM fisiche. In questo modo, sarà possibile configurare l’e-Sim senza necessità di averne una fisica, potendo così rimanere collegati anche quando si è in viaggio fuori dall’Italia.

Saily è disponibile in oltre 150 paesi e territori e per poterla utilizzare sarà sufficiente scaricare l’app iOS o Android, creare un account e aggiungere il codice ricevuto dopo l’acquisto di un piano Nordvpn.

Per iniziare ad abbonarsi con Nordvpn, potendo risparmiare fino al 72% con i pacchetti sopra elencati il link da seguire è direttamente questo. In più, i GB completamente gratis rendono l’abbonamento ancor più conveniente.

L’offerta vale solo per abbonamenti sottoscritti dal 12 Giugno al 7 Agosto.

Perchè utilizzare una VPN

Utilizzare una VPN offre diversi vantaggi fondamentali:

Privacy online: una VPN mantiene anonime le tue attività online nascondendo il tuo indirizzo IP.

Sicurezza: una VPN protegge i dati sensibili durante la navigazione, specialmente su reti Wi-Fi pubbliche.

Accesso ai contenuti: una VPN consente di superare le restrizioni geografiche per accedere a contenuti bloccati o censurati; per esempio consente l’accesso ai contenuti delle piattaforma in streaming disponibili solo in altri Paesi..

Evitare la censura: con una VPN è possibile navigare liberamente anche in paesi con internet fortemente censurato.

Protezione da tracking: l’uso di una VPN impedisce a siti web e inserzionisti di tracciare le tue abitudini di navigazione.

Migliore esperienza di lavoro remoto: usare una VPN garantisce una connessione sicura e privata quando si accede a reti aziendali da remoto.

Risparmio sui costi: Alcuni servizi e acquisti online offrono prezzi diversi a seconda della regione; una VPN può aiutare a trovare le migliori offerte.

Questi motivi rendono l’uso di una VPN una scelta intelligente per chi desidera una navigazione sicura, privata e senza restrizioni.

I vantaggi di NordVPN

Oltre ai già citati vantaggi, NordVPN offre numerosi punti di forza che la rendono una delle VPN più complete. Fra i principali possiamo citare: