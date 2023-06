Cinema a casa con la Soundbar Samsung Dolby Atmos HW-Q60C/ZF a solo 282,61€

Appuntamento con il cinema in casa grazie ad uno sconto top sulla Samsung Soundbar HW-Q60C/ZF che Amazon offre a 282,61 € invece che 419,99€

La Samsung HW-Q60T è una barra con subwoofer dedicato e connesso senza fili. Tra le sue funzioni segnaliamo

7 speaker

supporto Dolby Atmos e DTS Virtual:X

Audio a 3.1 canali con altoparlante centrale

Funzione Q-Symphony che fonde il suono della soundbar con quello degli altoparlanti

Funzione Tap Sound: trasmissione della musica dai dispositivi mobili con un semplice tocco

Funzione Adaptive Sound Lite per tracce audio con suoni ottimizzati in base al contenuto

Funzione Game Mode che che rileva l’esatta provenienza dei suoni, HDMI eARC con qualità audio invariata.

Nelle recensione viene sottolineata la buona qualità della stereofonia e la copertura delle frequenze più basse. Buona anche la spazialità dell’audio e significativo il volume, sufficiente anche ad ambienti ampi

Può proficuamente essere usata non solo per la visione di film, grazie al supporto Dolby Atmos, ma anche per talk show, reality e altri spettacoli dove il contenuto è incentrato sul dialogo.

Per quanto riguarda l’effetto surround la qualità è legata alla particolare tipologia delle barre per TV che non hanno altoparlanti posteriori. Samsung prova ad ovviare con una tecnologia definita Acoustic Beam che dovrebbe dare un particolare effetto di immersione grazie al suono che viene inviato verso l’alto da altoparlanti specifici e che per rimbalzo dovrebbe giungere ad avvolgere lo spettatore

Stiamo di un prodotto entry level ma particolarmente apprezzato per il favorevole rapporto tra qualità e prezzo, prezzo che ora a questi livelli diventa irresistibile. In commercio questa soundbar costa intorno ai 400€, Amazon la presenta a 282,61 €