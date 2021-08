Sconto su hub di ricarica Elago per AppleWatch, iPhone e AirPods Pro: 9,35€ con coupon

Se vi interessa un sistema di ricarica completa, capace di ripristinare la batteria di un iPhone, un Apple Watch e di un paio di AirPods Pro, oggi è il vostro giorno fortunato: comprate infatti l’hub di Elago a poco più di nove euro. Parliamo di un sistema con tripla connessione di ricarica studiato per tutto quel che di più moderno trovate nel mondo Apple.

L”Hub Elago, diciamolo subito per non ingenerare attese sbagliate, è un dispositivo che definiremmo “inerte”. Di fatto è un semplice stand in silicone e plastica; non contiene cavi o piattaforme di ricarica ma è perfettamente studiato per organizzare i vostri. Per sfruttarlo pianamente dovete avere un Magsafe, un cavo Lightning e un caricabatterie per Apple Watch. In questo modo potete gestire al meglio tutti i cavi e raccogliere in una sola posizione tutti e tre i vostri dispositivi per la loro ricarica.

Il punto di forza principale di questo accessorio è il design. Elago è un produttore molto qualificato nel mondo degli accessori della Mela e anche in questo caso ha fatto centro. La plastica è di ottima qualità e l’ergonomia al top. Altri concorrenti hanno creato prodotti simili ma nessuno di quelli che abbiamo trovato su Internet pareggia nel rapporto tra prezzo e qualità l’hub di Elago. La raccomandazione per chi compra è di prendere nota dell’avvertimento del produttore: “grazie al design esatto, solo i cavi compatibili con Apple originali sono compatibili con la stazione di ricarica; I cavi di terze parti non sono stati testati con questo prodotto e potrebbero non funzionare”.

Questo accessorio costerebbe 26 euro ma viene spesso proposto a prezzi più bassi. Oggi però su Amazon ha un coupon (cliccate sotto il prezzo) per un sconto del 50%. In pratica lo pagate solo 9,35€ invece che 18,71 euro.

Click qui per comprare