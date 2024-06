Xiaomi Watch 2 costa meno di 160 euro su Amazon

Pubblicità

Quando si tratta di smartwatch dotati del migliore rapporto qualità prezzo possibile, allora Xiaomi è tra i brand di riferimento. Al momento, Xiaomi Watch 2, uno dei modelli di punta della società, si acquista a 158 euro su Amazon.

Si tratta di uno smartwatch con Android Wear OS a bordo, dunque in grandi di installare e utilizzare le app Google, oltre a supportare una vasta gamma di app di terze parti per.

Al suo interno vanta la piattaforma Snapdragon W5+ GEN1, con doppia architettura di core per offrire prestazioni elevate, potendo passare automaticamente anche alla modalità di basso consumo energetico, garantendo una lunga durata della batteria.

Il dispositivo è un ottimo alleato anche per chi fa allenamento, grazie al GPS integrato, così da poter tracciare i propri esercizi anche in assenza di smartphone. Al suo interno si trova la tecnologia GNSS L1+L5 integrata con Google Maps. In questo modo Xiaomi Watch 2 eccelle anche nella navigazione, fornendo informazioni chiare su distanza, velocità e percorso in movimento.

E’ resistente fino a 5ATM, adatto dunque per correre sotto la pioggia o nuotare, permettendo di ottenere dati più precisi sull’esercizio fisico anche in condizioni meteo avverse.

Quanto ai sensori, è dotato di monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e dei livelli di stress. Il tutto grazie al sensore PPG A 12 canali. Offre anche supporto per la fase notturna, in grado di identificare i ritmi del sonno con elevata precisione.

Solitamente ha un prezzo di 200 euro, ma al momento lo si acquista su Amazon a 158 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.