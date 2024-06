Apple Original Films compra The Wives con Jennifer Lawrence

Pubblicità

Apple Original Films ha comprato “The Wives”, film giallo su un misterioso omicidio che vede come protagonista e produttrice Jennifer Lawrence, nota per aver recitato Hunger Games, X-Men, Un gelido inverno (per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura al Premio Oscar), Il lato positivo, Don’t Look UP e altri ancora.

I dettagli della trama non sono noti ma stando a quanto riferisce il sito Deadline, il progetto si ispira al franchise televisivo “Real Housewives”.

La sceneggiatura è affidata a Michael Breslin e Patrick Foley (“Ratatouille: The TikTok Musical”).

Lawrence si è fatta notare in “Fidanzata in affitto”, film del 2023 co-scritto e diretto da Gene Stupnitsky per il quale è stata candidata come miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale ai Golden Globe 2024.

Su Apple TV+ Jennifer Lawrence è una delle protagoniste di Causeway, la storia di un soldato che, una volta rientrato a New Orleans, in seguito a una lesione traumatica ha difficoltà a ri-ambientarsi.. L’attrice statunitense è anche la produttrice di Causeway (2022), Bread and Roses, (2023, film-documentario sulle donne in Afghanistan acquistato da Apple) e il già citato “Fidanzata in affitto” (2023).

