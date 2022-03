Recensione ANNKE NC800, la camera che vede a colori il buio

Realizzare un sistema di video sorveglianza professionale da soli non è più impresa impossibile. Sono tante le aziende che stanno investendo in questo settore, e ANNKE è certamente tra queste. Tra le nostre pagine abbiamo realizzato diverse prove dei dispositivi del brand, e oggi mettiamo alla prova una delle camere più performanti della società, il modello NC800 (disponibile su Amazon a partire da 119 euro o sul sito ufficiale a partire da 233 euro ). Si tratta di una camera di sicurezza da esterni, che è ottimizzata per l’utilizzo con un impianto più complesso, piuttosto che come camera stand alone, come del resto gran parte delle periferiche proposte dal marchio.

Confezione di vendita

Anche la confezione di vendita suggerisce che la camera è predisposta per un utilizzo più professionale, affiancato ad un impianto ANNKE NVR più complesso. Infatti, oltre alla camera in sé, non è presente null’altro nella confezione, ad eccezione delle viti per il fissaggio e di qualche cappuccio per coprire i cavi. Non sono presenti cavo ethernet, necessario per il funzionamento, né alimentatore, anch’esso necessario per il funzionamento come camera stand alone.

Questa NC800, allora, è una camera che di certo non sarà pronta all’uso dopo averla spacchettata, perché avrà bisogno di un certo setup, anche piuttosto complesso rispetto alle normali camere plug and play. Inoltre, si tratta di una camera certamente da esterni, ragion per la quale non avrebbe senso piazzarla in un ambiente domestico.

Introduzione

Annke NC800 (Night Chroma) è una camera che, come lascia intendere lo stesso nome, nasce per risolvere una delle problematiche comuni a tutte le periferiche di questo tipo, ossia le riprese notturne. Non sono molte le camere in grado di offrire una visione chiara e cristallina durante la notte, periodo in cui è più probabile che agiscano eventuali malintenzionati.

Ed allora, la camera Annke NC800 è progettata per risolvere proprio questo problema, riuscendo a catturare immagini a colori anche in condizioni di luminosità bassissima, non solo grazie alle sue caratteristiche tecniche, ma anche alla presenza di un faretto che ne incrementa ulteriormente le capacità visive.

Riassumere NC800 in un solo concetto risulta estremamente semplice: video di qualità sorprendente con risoluzione 4K, complicato da configurare. Come già anticipato, infatti, non si tratta di una camera pronta all’uso dopo aver aperto la confezione. Inoltre, tenete bene a mente che per funzionare al massimo delle sue potenzialità è necessario disporre di un NVR apposito.

Installazione e utilizzo

ANNKE NC800 è una camera con supporto flessibile. Funziona con sistema PoE e non è possibile collegarla alla rete Wi-Fi di casa. Si tratta di un modello dalle dimensioni certamente generose, molto più grande rispetto alle altre proposte dallo stesso brand. Ed infatti, Annke NC800 è misura 78.8 X 78.6 X 215.2 mm e pesa poco meno di 1 kg, esattamente 860 grammi. Si comprende anche da dimensioni e peso che non si tratta di una camera per uso indoor, e che invece è progettata per essere posta all’esterno di una villa, o della propria attività commerciale.

Da questo punto di vista la camera è attrezzata per resistere, per l’appunto, all’esterno, essendo dotata di un grado di certificazione IP67. Non solo, stando alle caratteristiche diramate dalla società, la camera è in grado di funzionare perfettamente anche dopo essere stata immersa in 1 metro d’acqua per 30 minuti. Tra gli altri dati tecnici, la camera è in grado di resistere a temperature di -30 °C, così come di funzionare anche a temperature molto più elevate, fino a 60 °C.

Questo anche grazie al fatto che la camera è protetta da un involucro di metallo, e restituisce certamente una sensazione di robustezza. Deve essere montato a parete, utilizzando la staffa già collegata, e potendo utilizzare le viti presenti in confezione. Presenta sulla estremità un braccio flessibile, che consente alla camera di essere regolata a proprio piacimento.

Naturalmente, supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE), quindi è possibile alimentare la camera con lo stesso cavo di rete. Una volta collegata alla rete domestica, alla telecamera verrà assegnato un indirizzo IP predefinito. A questo punto è necessario aprire le app di riferimento, che potrete scaricare sul sito, e procedere alla prima attivazione della camera, creando un account apposito.

Nel nostro caso abbiamo preferito effettuare la prima configurazione tramite l’NVR che ci è stato fornito in prova, a cui dedicheremo un approfondimento in un articolo separato, volendo adesso soffermarci sulle qualità della camera. Sebbene si tratta, come già accennato, di una soluzione non di immediato utilizzo, la configurazione è stata piuttosto semplice e rapida.

E’ stato sufficiente inserire una password e la mail, per poter entrare immediatamente nel pannello di controllo, e visualizzare la camera NC800. Per il primo avvio è sufficiente collegare il cavo ethernet ad una delle prese PoE presenti sull’NVR, a sua volta collegato tramite HDMI ad un monitor, così da iniziare subito ad utilizzarla.

Il menù può essere navigato attraverso un qualsiasi mouse collegato tramite USB all’NRV. Da qui, è possibile visualizzare il live streaming, oltre ad impostare tutti i vari allarmi che si desidera ricevere dalla telecamera, che distingue il passaggio di una persona, da quello di un veicolo. Si tratta di un grande passo in avanti nella tecnologia di miglioramento, perché questo aiuta anche a ridurre al minimo, se non eliminare del tutto, i falsi allarmi, che possono essere dettati da animali o oggetti inanimati casuali, come rami ondeggianti, foglie che cadono, gocce di pioggia, e altro ancora.

La camera, peraltro, offre opzioni di rilevamento avanzato, come la possibilità che invii notifiche e allarmi nel caso di ‘attraversamento di una linea, o quando un soggetto entri in una regione predefinita dell’area inquadrata . Allo stesso modo, è possibile anche ottenere notifiche nel momento in cui un soggetto si allontani dalla dall’area di proprio interesse.

Qualità video

Il punto forte di questa camera è senza dubbio la qualità video. Flusso video eccellente e nitido durante il giorno, incredibile anche in notturna. Propone un campo visivo di 124 gradi, leggermente più stretto rispetto a molte telecamere esterne. Si tratta, comunque, di un dato sufficientemente ampio per catturare uno spazio esterno piuttosto esteso. Di certo risulta importante la fase dell’installazione, così da essere certi di riprendere la porzione d’area desiderata.

La qualità video di questa camera, come già accennato, è eccezionale, con il sensore in grado di registrare a una risoluzione 4K e 20 fps. In effetti, la qualità video è tra le migliori che abbiamo mai apprezzato su una camera di sicurezza da esterni. Durante il giorno, la camera riesce a catturare davvero tantissimi dettagli, imbattibile da questo punto di vista, con colori eccellenti e in grado di gestire ottimamente l’esposizione.

Se di giorno stupisce, è di notte che questa ANNKE NC800 mostra davvero i muscoli. Di certo l’immagine perde di dettaglio, e non potrebbe essere altrimenti, ma l’obiettivo con apertura f/1.0 mostra i muscoli. Senza neppure l’ausilio del faretto anteriore la camera è in grado di riprendere la scena come se ci fosse ancora luce fuori.

Anche i dettagli rimangono comunque apprezzabili e, a tratti, impressionanti. E’ tra le camere più interessanti quando si tratta di riprendere la scena a colori anche in notturna. Con l’ausilio del faretto anteriore, poi, la scena prende vita, quasi come se si stesse riprendendo durante il giorno.

Merito di questo risultato è sicuramente del sensore STARVIS CMOS da 1/1.2″, combinato insieme a quattro tecnologie di miglioramento dell’immagine – 130 dB true WDR, 3D DNR, BLC & HLC – grazie alle quali NC800 riesce a fornire massima chiarezza dei contenuti in 4K Ultra HD.

L’unica differenza tra giorno e notte la si può percepire in alcune scene in cui viene rilevato il movimento: di notte il salpe registrato potrebbe apparire leggermente più sfocato, come è naturale che sia. Non c’è dubbio, però, che la camera è in grado di catturare anche di notte tantissimi dettagli, molto più di quanto non facciano molte controparti simili.

Abbiamo già detto che questa NC800 è una camera che fa davvero la differenza in notturna. A fare la differenza è senza dubbio l’apertura del sensore della camera F 1.0, che effettivamente lascia entrare molta più luce, con enormi differenze rispetto ad una qualsiasi camera concorrente con apertura F 2.0. Anche senza il LED acceso abbiamo notato una grande capacità della camera di catturare luce e di restituire immagini a colori.

Non solo, però il merito è del sensore. Grazie alla tecnologia proprietaria 130 dB true WDR, la camera riesce perfettamente a bilanciare le differenze d’illuminazione presenti nella scena. Questo aiuta moltissimo nel caso in cui la camera sia posta all’interno di un ambiente, ma con il sensore rivolto, ad esempio, verso una porta o un’area esposta con molta luce. In questo caso, come nell’immagine sotto, NC800 riesce a restituire un’immagine più omogenea di tutta la scena, eliminando il contrasto tra zone buie e zone illuminate.

Ancora, la camera si serve della tecnologia L’intervento del BLC per mettere luce nel soggetto in primo piano, che siano persone, veicoli o interi palazzi.

Di particolare importanza è, poi, la compensazione delle alte luci (HLC), che permette di restituire immagini nitide anche nel caso in cui vi sia una forte fonte di luce, come ad esempio i fari di una macchina. Anziché rimanere accecata, la camera riuscirà a restituire sempre un’immagine omogenea, compensando l’esposizione sui punti di maggior luce, ed evitando dunque l’accecamento notturno.

Quanto alla qualità audio, la camera integra un microfono con cancellazione del rumore, che risulta in grado di filtrare automaticamente il rumore dell’ambiente, riuscendo così a raccogliere i suoni fino a 6 metri di distanza. Da notare che la camera dispone anche di una opzione Mute, nel caso in cui si decida di piazzare la camera dove non è consentito registrare l’audio, come ad esempio in ambienti di lavoro.

Conclusioni

Se state cercando una camera di sicurezza con la migliore qualità possibile, sia di giorno che di notte, allora questa NC800 di ANNKE potrebbe certamente soddisfarvi. Non si tratta di una camera plug and play, e se proprio dobbiamo dirla tutta, avrete bisogno di un NVR per poterla sfruttare a pieno. E’ possibile sfruttarla come camera stand alone, sempre collegata al cavo di rete, ma in questo caso non otterrete la migliore esperienza possibile. Detto questo, Annke NC800 è un’eccellente videocamera per esterni, con risoluzione 4K e possibilità di vedere praticamente anche al buio totale.

PRO

Una camera professionale

Filmati notturni incredibili

Robusta e resistente

Prezzo adeguato al valore

CONTRO

L’acquisto stand alone non contiene tutto il necessario per utilizzarla

Necessità di qualche setup prima di essere utilizzata

Prezzi e disponibilità

ANNKE NC800 è disponibile direttamente sul sito ufficiale della società a questo indirizzo, al prezzo di 233,99 euro. Come già detto, vale davvero quello che costa, ma il consiglio è di acquistarla insieme ad un kit NVR tra quelli proposti sulla sezione dedicata del sito.

Si acquista anche su Amazon a partire da 119 euro.