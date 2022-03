iPhone domina gli smartphone premium nel 2021

Le vendite di smartphone premium hanno raggiunto un nuovo livello record nel 2021, secondo un nuovo rapporto diramato in questi giorni, con il mercato di riferimento dominato da Apple con iPhone, che ha raggiunto il primo posto in ciascuna delle sei regioni globali coperte.

Interessante notare come sia il produttore di iPhone ad aver approfittato, più degli altri, della effettiva scomparsa di Huawei. Counterpoint Research afferma che la crescita nel segmento premium (definito come prezzo all’ingrosso superiore a 400 dollari) sta superando di gran lunga il mercato nel suo complesso.

Le vendite globali del mercato degli smartphone premium sono cresciute del 24% su base annua nel 2021, tanto da raggiungere il livello più alto di sempre, secondo Market Pulse Service di Counterpoint Research. La crescita nel segmento premium ha superato del 7% su base annua le vendite complessive globali di smartphone nel 2021. Il solo segmento premium ha contribuito al 27% delle vendite globali di smartphone, la sua quota più alta di sempre.

Gli analisti ritengono che ci siano una serie di fattori alla base di questo successo. La domanda di telefoni 5G è il primo elemento. Inoltre, le aziende di smartphone hanno dato priorità al segmento premium in un momento di carenza di componenti, perché ha senso applicare risorse limitate alle linee di prodotti più redditizie.

Sul versante costruttori, Apple ha continuato a guidare il mercato, raggiungendo il 60% di quota nelle vendite per la prima volta dal 2017, trainata da forti aggiornamenti 5G per le serie iPhone 12 e iPhone 13. Il lancio ritardato dei dispositivi Apple nel 2020 ha anche spinto la domanda nel 2021 appena trascorso.

Curioso notare come Apple sia al primo posto quando si tratta di “rubare” utenti che prima appartenevano a Huawei. Ciò è confermato anche dalla crescita di Apple in Cina, dove il marchio ha raggiunto la sua quota di mercato più alta di sempre nel quarto trimestre 2021. Con iPhone Apple è stato il principale costruttore nel segmento premium in ogni regione nel 2021.

Le vendite di Samsung sono cresciute del 6% su base annua nel segmento, ma l’OEM ha perso quote. L’S21 ha funzionato meglio dell’S20 colpito dalla pandemia. Anche il Galaxy Z Fold e la serie Flip, lanciati nel secondo semestre 2021, hanno funzionato bene, specialmente in Corea del Sud, Nord America ed Europa occidentale. Tuttavia, si è sentita la mancanza di una nuova serie Note e di un aggiornamento della serie FE nel 2021. Anche la carenza di componenti ha influito sulla fornitura del marchio.