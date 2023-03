Valve Steam Deck è in sconto per la prima volta anche in Italia

Se nell’acquisto di uno Steam Deck avete temporeggiato fino ad oggi, c’è una buona notizia: per la prima volta potete comprare la console portatile di Valve in sconto. In occasione del suo primo compleanno, l’azienda gli sta tagliando il prezzo del 10% anche in Italia.

Di conseguenza il modello da 64 GB vi costerebbe 377,10 € anziché 419 € (risparmiate 42 €) mentre la versione di mezzo, quella da 256 GB, anziché 549 € scende a 494,10 €; chi invece punta alla più capiente, per 512 GB e altri vantaggi come la memoria più rapida, un vetro acidato antiriflesso, una custodia particolare e un tema esclusivo per la tastiera virtuale, il risparmio si aggira intorno ai 70 € perché invece di 679 € la potete pagare 611,10 €.

Allo stato attuale sono necessarie 1-2 settimane perché la console venga recapitata e lo sconto, come dicevamo, si applica in tutti i paesi in cui lo Steam Deck viene già spedito, quindi anche il nostro, purché lo si acquisti entro le 18:00 di giovedì 23 marzo.

Sconti anche sui giochi

Al momento l’azienda sta promuovendo anche una serie di sconti primaverili su centinaia di videogiochi, quindi chi acquista la console approfittando dell’offerta troverà una vasta gamma di titoli con cui metterla alla prova all’insegna del risparmio. Ad esempio Red Dead Redemption 2 è scontato del 67%, The Witcher 3: Wild Hunt ha una riduzione del 70%, Marvel’s Midnight Suns costa la metà (-50%) e NBA 2K23 si compra risparmiando il 75%.

Questi sono alcuni esempi elencati tra i 100 più giocati su Steam Deck, ma già più di 8.000 titoli sono stati verificati ed etichettati con una spunta verde o gialla ad indicare che funzionano bene sulla consola, e altri sono in arrivo; tra i giochi certificati ce ne sono anche di recentissimi, come l’acclamato Hogwarts Legacy.

Un anno di vita e altri ancora da dare

La console (facile da riparare) è fortemente curata dalla società, che l’ha tenuta costantemente aggiornata per tutto il suo primo anno di vita. L’ultima novità in ordine di tempo è la possibilità di modificare il video di avvio acquistandone uno dei 20 alternativi distribuiti tramite lo Steam Points Shop, ma ce ne sono diversi disponibili anche altrove come sullo steamdeckrepo.

Per chi ci stava pensando quindi è un buon affare, tanto più che la console (disponibile in Italia da febbraio 2022) non è destinata a diventare obsoleta tanto presto: giusto qualche settimana fa il designer Lawrence Yang aveva dichiarato che per «una nuova generazione con un aumento significativo della potenza» bisognerà aspettare ancora «alcuni anni».