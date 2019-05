Seconda beta di watchOS 5.3 e tvOS 12.4 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda versione beta del futuro update a watchOS 5.3. La nuova beta di watchOS 5.3 (build 16U5537b) arriva a due settimane di distanza dalla prima beta e a poco più di due settimane dal rilascio della versione definitiva di watchOS 5.2.1, update minore ma importante per utenti di Croazia, Repubblica Ceca, Islanda, Polonia e Slovacchia per l’arrivo dell’ECG su Apple Watch Series 4.

Non sono note, almeno al momento, novità specifiche di watchOS 5.3. Quando sarà disponibile, questa release di, sarà probabilmente l’ultimo importante update di watchOS 5.x Nel corso della 30a edizione dell’annuale Worldwide Developers Conference che si svolgerà a San Jose dal 3 al 7 giugno, infatti, dovrebbe essere presentata – tra le altre cose – anche la prima beta del futuro watchOS 6 e Apple si concentrerà da quel momento in poi sulla nuova major release.

Sempre ai soli sviluppatori, Apple ha anche rilasciato la beta 2 di tvOS 12.4; anche questa arriva a due settimane dalla precedente beta e a poco più di due settimane dall’arrivo di e tvOS 12.3, aggiornamento che ha visto l’arrivo dell’app TV. Anche per tvOS 12.4 non è al momento dato sapere quali siano le novità specifiche. Se ci saranno novità, aggiorneremo questo articolo.

Come sempre le versioni beta per sviluppatori possono essere scaricate dal sito degli sviluppatori e dovrebbero a breve essere disponibili anche come update over-the-air (scaricabili direttamente dal dispositivo) per chi ha già le precedenti beta.