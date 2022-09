Cupertino lavora sugli abbonamenti iPhone con Apple One

Apple ha da poco ufficialmente presentato la lineup di iPhone 14; i pre-ordini sono iniziati dal 9 settembre e la disponibilità nei negozi dei vari dispositivi è prevista a partire da venerdì 16 settembre.

Indiscrezioni circolate nei mesi precedenti avevano fatto riferimento alla possibilità che Apple potesse offrire un nuovo servizio di abbonamento hardware, aggiungendo l’iPhone all’abbonamento Apple One.

Nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”, Mark Gurman di Bloomberg riferisce che l’idea di questo servizio non è stata abbandonata e che potrebbe arrivare già alla fine di quest’anno.

Il servizio in questione offrirebbe un bundle con AppleOne (fino a cinque servizi in un unico pacchetto) e AppleCare, pacchetti al momento offerti separatamente. Al momento, negli USA e alcuni altre nazioni (non in Italia) Apple permette di attivare l’iPhone Upgrade Program con il pagamento di una rata mensile che parte da $35; dopo un anno si può scegliere se restituire il telefono per avere il modello nuovo.

Fin da aprile Mark Gurman sostiene che Apple sta lavorando su una soliuzione di questo tipo e che il primo abbonamento hardware per iPhone è praticamente pronto. Invece di sborsare ogni anno una somma ingente per un nuovo iPhone, gli appassionati potrebbero abbonarsi per un tot di anni pagando solamente una piccola rata mensile r avere sempre sotto mano l’ultimo e più recente iPhone.

Come nei sogni di ogni nerd, ogni anno l’abbonato restituisce iPhone per avere quello nuovo non appena disponibile. Ma al termine dell’abbonamento iPhone non è di proprietà dell’utente, ma deve essere restituito ad Apple, salvo rinnovo dell’abbonamento naturalmente.

Sono anni che gli analisti suggeriscono ad Apple di creare un abbonamento di questo tipo per iPhone ma anche per Mac e altro hardware più servizi. Questo perché un flusso costante di piccole rate mensili vale molto di più negli anni rispetto all’acquisto di uno oppure due terminali, in base ai tempi medi di sostituzione odierni.

