Secondo Ming-Chi Kuo, niente iPad Air con display OLED nel 2022

Apple avrebbe annullato suoi piani che prevedevano per il prossimo anno il rilascio di un iPad Air con display OLED, una scelta dettata da problemi qualità e costi, secondo una nota inviata dall’analista Ming-Chi Kuo agli investitori e riportata dal sito Macrumors.

A marzo di quest’anno l’analista aveva riferito che Apple aveva in cantiere un iPad Air con display OLED per il 2022. Kuo rivede ora le previsioni spiegando che Apple avrebbe annullato il progetto per costi e performance non corrispondenti alle aspettative dell’azienda.

Kuo ha in precedenza riferito di un iPad Pro da 11″ con display mini-LED per il prossimo anno e conferma questa indiscrezione affermando ancora che l’azienda si concentrerà sulla linea iPad nel 2022. Attualmente l’iPad Pro da 12,9″ sfrutta la tecnologia mini-LED. Uno dei motivi per il quale Apple avrebbe deciso di annullare l’iPad Air con display OLED è che questa scelta avrebbe potuto pregiudicare le vendite del futuro iPad Pro da 11″ con display mini-LED.

Benché Apple non avrebbe abbandonato del tutto l’idea di un iPad Air con display OLED, l’azienda secondo Kuo continua a occuparsi di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per i display da usare con questo modello di iPad. La scorsa settimana è circolata una voce secondo la quale Apple e Samsung avrebbero abbandonato piani congiunti di azioni per sviluppare un display OLED specifico per una versione aggiornata di iPad Air da 10,9″.