Galaxy Note 10 e 10+ su Amazon: ecco come risparmiare 400 euro

Presentati nelle scorse ore, i nuovi Galaxy Note 10 e 10+ sono già ordinabili su Amazon, con disponibilità del 23 agosto prossimo. Non solo, le offerte sono già ghiotte e l’utente ha la possibilità di risparmiare fino a 400 euro. Ecco come.

Per ottenere lo sconto è necessario prenotare Galaxy Note 10 o 10+, anche su Amazon naturalmente, e restituire il vecchio smartphone. A questo indirizzo è disponibile l’elenco e il regolamento completo per poter ottenere il rimborso di 400 euro, ma a titolo esemplificativo ecco gli sconti proposti da Samsung:

Galaxy Note 9 300,00 €

Galaxy Note 8 220,00 €

Galaxy S9+ 240,00 €

Galaxy S9 230,00 €

Galaxy S8+ 220,00 €

Galaxy S8 210,00 €

Galaxy S7 edge 160,00 €

Galaxy S7 150,00 €

Galaxy S6 edge+ 150,00 €

Galaxy S6 edge 140,00 €

Galaxy S6 130,00 €

Note4 100,00 €

Note3 100,00 €

Note 3 neo 100,00 €

Apple iPhone XS 400,00 €

Apple iPhone XR 380,00 €

Apple iPhone X 370,00 €

Apple iPhone 8 Plus 270,00 €

Apple iPhone 8 250,00 €

Apple iPhone 7 Plus 250,00 €

Apple iPhone 7 240,00 €

Apple iPhone 6S Plus 160,00 €

Apple iPhone 6S 150,00 €

Apple iPhone 6 Plus 150,00 €

Apple iPhone 6 140,00 €

Mate 20Pro 150,00 €

Mate 20 150,00 €

Mate 20 lite 150,00 €

Huawei P20 Pro 150,00 €

Huawei P20 150,00 €

Huawei P20 Lite 150,00 €

Huawei P10 Plus 150,00 €

Huawei P10 150,00 €

Huawei Mate 10 Pro 150,00 €

Huawei P9 Plus 150,00 €

Huawei P9 150,00 €

Huawei Mate 9 150,00 €

Lg

LG G5 100,00 €

LG G6 100,00 €

LG V30 100,00 €

Ricordiamo che i terminali saranno rilasciati con con Android 9 Pie a bordo, con 8 GB di RAM per il Note 10 e 12 per Note 10+. Il display del modello più piccolo (Note 10) avrà una diagonale da 6,3 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED e risoluzione 2280×1080, mentre il fratello maggiore sarà dotato di un pannello da 6,8 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED e risoluzione 3040×1440. Entrambi godono della certificazione HDR10. Per tutte le caratteristiche complete vi rimandiamo a questo indirizzo.