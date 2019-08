Tutto su Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 +: prezzi, caratteristiche data d’uscita

Finalmente ufficiali, Galaxy Note 10 e Note 10+ sono disponibili al pre ordine, con le prime spedizioni che inizieranno il 23 agosto prossimo. Tra i modelli presentati, se si considera la variante 5G del Note 10+. Ecco caratteristiche e prezzi dei nuovi phablet della casa sud coreana.

A differenza degli Stati Uniti, dove i due terminali saranno equipaggiati con il processore Qualcomm Snapdragon 855, da noi i terminali si baseranno sul nuovo chip Exynos 9825 octa-core con processo produttivo a 7nm. I due terminali sono praticamente identici tra loro, a parte le dimensioni, ma con alcune differenze minori, come l’assenza dello slot MicroSD su Note 10, e una ricarica più veloce sul 10+.

Saranno rilasciato con Android 9 Pie a bordo, con 8 GB di RAM per il Note 10 e 12 per Note 10+. Il display del modello più piccolo (Note 10) avrà una diagonale da 6,3 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED e risoluzione 2280×1080, mentre il fratello maggiore sarà dotato di un pannello da 6,8 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED e risoluzione 3040×1440. Entrambi godono della certificazione HDR10.

Quanto all’autonomia, Note 10 monterà una batteria da 3500 mAh, mentre 4300 mAh saranno dedicati a Note 10+: il primo con ricarica a 25W, il secondo arriverà ben a 45 W. Per quanto concerne il reparto multimediale i due modelli montano una camera anteriore con un FoV a 80 gradi, da 10 MP con apertura f/2.2, mentre sul posteriore trovano spazio tre fotocamere.

La prima FoV Ultrawide 16MP f/2.2 a 123 gradi, la seconda standard da 12MP e f/1.5-2.4, e la terza teleobiettivo da 12MP f/2.1 FoV a 45 gradi. A queste, su Note 10+, si aggiunge anche la camera ToF VGA f/1.4.

Differenze importanti per i due terminali sono nelle dimensioni. Note 10 misura 71,8 x 151 x 7,9 mm con un peso di 168 grammi, mentre il modello più grande misura 77,2 x 162,3 x 7,9 mm, per 196 grammi di peso. I terminali non presentano l’attacco jack per cuffie, sono certificati IP68.

Entrambi i modelli sono dotati di una nuova S Pen, con un design rinnovato e originale, che trasforma i click in azioni e grazie alla quale poter navigare all’interno di una presentazione, riprodurre e interrompere video, scattare foto e molto altro ancora. E’ possibile utilizzarla , muovendola in senso orario o antiorario per cambiare l’angolazione di scatto, zoommare su un oggetto oppure riprendere l’intera scena. Nella galleria, scorrendo verso sinistra o verso destra permette di passare alla foto successiva o tornare a quella precedente. Ancora, può essere utilizzata per alzare il volume con un movimento verso l’alto, o abbassarlo con un movimento verso il basso.

Naturalmente, la S Pen permette anche di prendere note e appunti, come una vera penna, potendo cambiare colore dell’inchiostro o spessore del tratto di scrittura. A questo proposito è presente la modalità Always On Memo: è sufficiente estrarre S Pen per iniziare a scrivere e disegnare direttamente su Samsung Notes o, appunto, su Always On Display.

Quanto ai prezzi, il Galaxy Note 10 nella variante 8+256 GB sarà proposto a 979 euro, mentre il modello Note 10+ da 12+256GB partirà da 1129 euro. Per le versione con 512 GB di RAM sono richiesti 1229 euro. Stesso prezzo per il modello di Galaxy Note 10+ 5G con 12+256GB.