La serie TV Il Signore degli Anelli di Amazon costa una fortuna

Si dice che la prima stagione della serie Il Signore degli Anelli di Amazon sia costata al gigante della vendita al dettaglio la somma di 465 milioni di dollari. Ovviamente, questo sarebbe il prezzo per una sola stagione.

Del resto, anche il ministro della Nuova Zelanda per lo Sviluppo Economico e Turismo non sembra avere dubbi sulla portata del progetto:

Questa sarà la più grande serie televisiva mai realizzata

Ricordiamo che Amazon ha già speso 250 milioni di dollari per assicurarsi i diritti del franchise nel 2017, dando il via a un giro di storie su quella che sarebbe stata “la produzione televisiva più costosa”. Ad oggi, però, un’altra produzione episodica del Signore degli Anelli – la trilogia Lo Hobbit di Peter Jackson – detiene il record per la produzione cinematografica più costosa della storia, con circa 623 milioni, al netto dei crediti d’imposta.

Per fare un confronto tra i grandi numeri che ruotano attorno alle serie più costose, l’ultima stagione di Game of Thrones è costata “solo” 90 milioni di dollari, o 15 milioni per singolo episodio. La Disney ha speso circa 100 milioni per la prima stagione di The Mandalorian, mentre si ipotizza che WandaVision sia costata circa 225 milioni di dollari.

Giusto per dare un paragone importante, come ricorda anche TheVerge, il governo degli Stati Uniti prevede di spendere 451 milioni di dollari nel 2021 per l’esplorazione lunare; si potrebbe dire che il costo dell’operazione è pari a quella della prima stagione della serie TV Il Signore degli Anelli che arriverà su Amazon.

Ovviamente, essendo un nuovo spettacolo ci sono alcune spese anticipate da effettuarsi per questa prima stagione, come set e costumi, che potrebbero essere ammortizzate per le stagioni future.

Ad ogni modo, questi conti in tasca potrebbero preoccupare chiunque, ma non certamente Jeff Bezos, che vanta un patrimonio netto di 193 miliardi di dollari: come dire che la serie potrebbe andare in onda per circa 400 stagioni prima che il CEO possa iniziare a preoccuparsi di non arrivare a fine mese.