Fitbit Luxe è il nuovo tracker per chi ama lo stile

Fitbit ha presentato Fitbit Luxe, ultimo tracker del produttore, presentato come in grado di registrare tutte le statistiche essenziali e aiutare l’utente “a vivere una vita più sana con stile”.

Proposto a 149,99 euro, è un prodotto esteticamente “ispirato alla gioielleria”; vanta batteria fino a 5 giorni, display a colori con luminosità che si adatta alle condizioni di luce ambientale. È possibile tenere d’occhio le notifiche da smartphone direttamente dal polso, registrare l’attività fisica dell’intera giornata (passi, distanze e calorie bruciate), comunicare con il GPS del telefono per visualizzare ritmo e distanza in tempo reale durante camminate, corse, trekkin e allenamenti.

Non mancano funzioni per il monitoraggio del ciclo (ovulazione, sintomi e altro), la modalità sonno e non disturbare (per dormire senza interruzioni o evitare di essere disturbati in un dato momento). Il dispositivo è resistente all’acqua (è possibile indossarlo in piscina, sotto la doccia) e registra la durata degli allenamenti di nuoto.

Fitbit Luxe è proposto nei colori: Bianco lunare/Acciaio inossidabile oro chiaro, nero/acciaio, orchidea/acciaio e nella special edition con cinturino o gorjana Parker Link in acciaio inossidabile oro chiaro. La taglia è unica. Il produttore ha previsto tutta una serie di cinturini di vario tipo: maglia milanese, acciaio inossidabile oro chiaro, in pelle, in tessuto e altri ancora. I pre-ordini partono da oggi e l’arrivo è previsto a maggio.