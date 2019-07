SilentKnight verifica al volo le impostazioni di sicurezza del Mac

Siete sicuri che il vostro Mac ha attivato tutte le protezioni possibili da malware e intrusioni?

SilentKnight è una piccola utility gratuita dello sviluppatore Howard Oakley di The Eclectic Light che permette di visualizzare dettagli sullo stato delle funzionalità di sicurezza di macOS.

L’utility è compatibile con OS X 10.11 e versioni seguenti (inclusa la beta di macOS 10.15 Catalina) e permette di verificare lo stato dei meccanismi di sicurezza integrati in macOS: il Malware Removal Tool (MRT) di serie (che rimuove automaticamente software dannoso), Gatekeeper (la tecnologia chiamata pensata per garantire che sul Mac vengano eseguiti solo software affidabili), il file XProtect (con le definizioni dei malware riconosciuti automaticamente), le preferenze TCC (“Transparency, Consent, and Control”), il blocco delle KEXT di terze parti, l’integrità dell’EFI firmware e lo stato della System Integrity Protection (SIP), la funzione che impone forti limitazioni riguardo alle aree del sistema operativo su cui è possibile intervenire.

L’uso è molto semplice: basta scaricare l’app da qui e avviarla: compare una finestra e dopo qualche secondo per le varie verifiche, è possibile capire se le varie protezioni per la sicurezza siano attive o no e se sono aggiornate.

È controllato anche lo stato di FileVault, la protezione che consente di cifrare il disco codificando i contenuti automaticamente (l’attivazione di FileVault non è obbligatoria ma può essere utile per impedire l’accesso non autorizzato ai dati sul disco di avvio).

Per conoscere in dettaglio i vari meccanismi di sicurezza di macOS e se volete sapere perché macOS è considerato un sistema operativo altamente sicuro, vi rimandiamo a questo nostro articolo dedicato.