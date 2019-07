Un rivale serio per Dyson: Xiaomi annuncia Mi Handheld Vacuum Cleaner

Xiaomi è ormai nota per la produzione di periferiche per la casa smart, soprattutto per quelle relative alla pulizia, con numerosi robot automatici ormai ben noti all’utenza. Di queste ore l’annuncio del Mi Handheld Vacuum Cleaner, l’aspirapolvere verticale pronto a sfidare anche i Dyson di punta: se non il modello V11, almeno l’ancora vendutissimo V10.

Anche se non si arriva al top tecnologico dell’azienda regina degli aspirapolvere wireless le caratteristiche del nuovo modello sono di tutto rispetto e l’estetica rispetta il design minimale che caratterizza tanti prodotti Xiaomi.

Mi Handheld Vacuum Cleaner assicura, a detta del produttore, pulizia potente senza fili. E’ alimentato da un motore brushless DC e dalla tecnologia a 9 cicloni (14 su V10), in grado di offreire un’aspirazione da 90 AirWatt (Dyson V10 arriva alla massima potenza a 150 AirWatt) e fino a 100.000 giri al minuto. E’ dotato di filtro HEPA, che stando ai dati sulla carta permette di catturare fino al 99,97% di particelle fino a 0,3 micron, quindi polvere, polline, peli, capelli e altro ancora.

Inclusi nella confezione sono inclusi anche quattro versatili accessori per la pulizia di diverse superfici, oltre a una base di ricarica con supporto a parete per riporlo in modo facile. Tra gli accessori, naturalmente, non mancano quelli per la pulizia di tappeti e pavimenti, ma anche per l’aspirazione di molliche dalle tastiere dei notebook, piuttosto che dai divani.

Quanto all’autonomia la Mi Handheld Vacuum Cleaner propone un motore da 350 W ed una batteria interna ricaricabile da 2.500 mAh contro il 2.600 mAh di V10, in grado di offrire mezz’ora di pulizia alla potenza standard che dovrebbero bastare per pulire 160 mq di appartamento, e appena 6 minuti alla massima potenza. Il tempo di ricarica dovrebbe essere di 2.5 Ore.

Il sistema di scaricamento dello sporco permette di effettuare l’operazione senza sporcarsi le mani. Il peso complessivo è di 2,40 Kg contro 2,67 Kg di V10.

Xiaomi è ben nota per gli accessori smart per la casa. Ad esempio, nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato la nuova bilancia Mi Scale 2, in super offerta ad appena 22 euro su eBay e nei giorni scorsi e per il Prime Day un concorrente del Dyson V8, lo Xiaomi Roidmi F8 che si posiziona leggermente al di sotto di questo modello.

Mi Handheld Vacuum Cleaner sarà disponibile su Amazon e mi.com dal 22 luglio al prezzo di 249,99 euro, ma a partire dalle 00:00 del 22 luglio, e per un periodo di 24 ore, sarà disponibile al prezzo di 199,99 euro. Non è ancora apparso a in catalogo su Amazon Italia, ma presto risulterà disponibile.