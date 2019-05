Smartwatch che misura frequenza cardiaca e pressione del sangue a soli 16 euro

Sono anni che Apple cerca l’approvazione della FDA per poter permettere ad Apple Watch di misurare la pressione del sangue direttamente dal polso dell’utente. A batterla sul tempo ci ha pensato Gocomma B2, uno smartwatch che tra le altre offre proprio questa opzione ed è in vendita per 15,47 euro.

Questo orologio intelligente è l’ideale per monitorare l’attività fisica e tenere d’occhio la propria salute. Oltre a misurare la frequenza cardiaca tiene anche traccia delle calorie bruciate, integra un contapassi e monitora la qualità del sonno. Rispetto a molti altri dispositivi concorrenti, come dicevamo, permette di misurare anche la pressione del sangue e la quantità di ossigeno in esso contenuta.

Tutto questo si può gestire direttamente dallo schermo TFT touch di forma circolare da 1,3 pollici (risoluzione 240 x 240 pixel), sebbene ci sia anche il collegamento Bluetooth allo smartphone per la ricezione delle notifiche direttamente sul polso. Dal punto di vista tecnico è certificato IP67, quindi resiste ad immersioni in acqua e alle infiltrazioni della polvere. Inoltre è dotato di una batteria da 180 mAh che si ricarica completamente in due ore ed assicura 30 giorni di autonomia in Standby.

Con cinturino in silicone, Gocomma B2 è compatibile con tutti gli iPhone e gli smartphone Android. Se interessati al momento lo trovate in vendita su GearBest per soli 15,47 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.