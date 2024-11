Smartwatch con GPS integrato a soli 20 €

Pubblicità

Ecco un’offerta che non dovrebbe farsi sfuggire chi è alla ricerca di uno smartwatch con GPS integrato per tenere traccia della propria attività fisica e rimanere connesso anche in movimento, senza spendere una fortuna: in queste ore c’è un ottimo modello in promozione a soli 20 €.

Dotato di un schermo AMOLED circolare ultra HD da 1.85″ con una risoluzione di 360×360 pixel, questo smartwatch offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo ogni interazione visivamente piacevole.

La batteria da 710 mAh promette fino a 10 giorni con una sola carica, quindi senza doversi preoccupare di ricaricarlo frequentemente.

Si collega ai telefoni tramite tecnologia Bluetooth 5.0: a tal proposito facciamo presente che è compatibile con smartphone Android a partire dalla versione 5.0 e con iPhone con iOS 9.0 e successivi tramite l’app Da Fit (qui di seguito i link per scaricarla su iOS e su Android).

Monta una robusta cassa da 53 mm in lega di zinco e usa un cinturino in silicone da 22 mm. Si può personalizzare scegliendo tra 400+ quadranti per adattarlo al proprio stile personale. Inoltre è impermeabile con certificazione IP68, quindi resiste sia all’acqua che alla polvere.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 85 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 76% andando a spendere intorno ai 20 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.