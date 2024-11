INITIUM, nuovo interessante concept a idrogeno da Hyundai

Pubblicità

In occasione dell’evento “Clearly Committed” tenutosi presso lo Hyundai Motorstudio Goyang, in Corea del Sud, Hyundai ha presentato il nuovo concept di un veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) a idrogeno: INITIUM.

INITIUM è una parola latina che significa “inizio” o “primo” e il produttore spiuega che simboleggia il suo ruolo pionieristico nell’energia a idrogeno nonché l’impegno dell’azienda a sviluppare una società sostenibile basata su questa fonte energetica.

Il concept anticipa il nuovo modello di produzione in serie con powertrain Fuel Cell a idrogeno che l’azienda sudcoreana intende presentare nella prima metà del prossimo anno, indicato come un veicolo che racchiude i 27 anni di sviluppo della tecnologia dell’idrogeno dell’azienda.

Il produttore riferisce che per lo sviluppo di INITIUM si è concentrata su tre aspetti principali: autonomia di guida e prestazioni da riferimento, che sono i punti di forza delle auto a idrogeno; un abitacolo e un bagagliaio spaziosi, che la rendono ideale per le famiglie; e caratteristiche di comfort e sicurezza uniche e all’avanguardia.

Uno dei vantaggi di un veicolo a celle a combustibile a idrogeno è la notevole autonomia di guida e la flessibilità che ne deriva. Per massimizzare l’autonomia, Hyundai ha dotato il concept di serbatori di grandi dimensioni, di ruote studiate per ridurre la resistenza aerodinamica e di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, con l’obiettivo di offrire un’autonomia di guida di oltre 650 km tra un rifornimento e l’altro (autonomia di guida stimata calcolata sulla base del target Hyundai per i consumi, testata con pneumatici da 18 pollici).

Per quanto riguarda le prestazioni, INITIUM vanta eccellenti doti di accelerazione e capacità di effettuare sorpassi rapidamente. Sviluppando ulteriormente la sua tecnologia FCEV, Hyundai ha aumentato la potenza della cella a combustibile e la capacità della batteria, consentendo di aumentare la potenza del motore elettrico fino a 150 kW, promettendo “una guida fluida nelle aree urbane” e la possibilità di raggiungere velocità più elevate in autostrada.

INITIUM offre ampio spazio per i passeggeri della seconda fila e sedili dotati di schienali dall’ampio angolo di reclinazione La struttura del veicolo e l’angolo di apertura delle porte posteriori aumentano la praticità facilitando le fasi di salita e discesa dei passeggeri.

Un pianificatore di percorsi specifico per FCEV affronta uno dei maggiori problemi per gli acquirenti di questi veicoli: l’infrastruttura di ricarica. Grazie a questa funzione, gli utenti possono tracciare un percorso ottimale, trovando le stazioni di ricarica lungo il tragitto senza dover accedere ad applicazioni separate. È possibile verificare l’accessibilità e lo stato di funzionamento di una stazione di rifornimento identificata, oltre al numero di veicoli in attesa.

Il produttore spiega che la cella a combustibile a idrogeno di INITIUM fornisce elettricità senza emettere sostanze inquinanti. Questa elettricità può essere utilizzata per alimentare e ricaricare vari elettrodomestici e dispositivi personali grazie alla funzione Vehicle-to-Load (V2L). In particolare, la presa esterna è progettata per collegare direttamente una spina domestica da 220V, trasformando INITIUM da mezzo di trasporto a potenziale fornitore di energia.

Per garantire la maggior sicurezza possibile ai passeggeri in caso di collisione, il veicolo è rinforzato con una struttura multi-scheletro nella parte anteriore e con una struttura laterale rinforzata della carrozzeria e incorpora nove airbag, assicurando livelli di sicurezza ai vertici della categoria su scala internazionale.

Hyundai ha in programma di mostrare al pubblico il concept INITIUM al Los Angeles Auto Show e all’Auto Guangzhou a novembre, consolidando ulteriormente la sua posizionenel mercato globale della mobilità a idrogeno. La presentazione del veicolo di serie derivato da INITIUM è previsto per la prima metà del 2025.

