Riparare gli Airpods 4 resta un sogno irraggiungibile, le Airpods Max no

Gli AirPods di nuova generazione sono stati sottoposti al consueto “teardown” di iFixit e dallo smontaggio si evince che gli auricolari in questione non sono per nulla riparabili, mentre le AirPods Max con USB-C sono sostanzialmente le stesse cuffie over-ear già viste con il connettore Lightning (cambia la ricarica rapida, ora via USB‑C).

Il filmato di iFixit parte dagli AirPods 4 (qui la nostra recensione); per smontare questo accessorio serve il calore, e la sostituzione e lo smaltimento sono l’unica soluzione possibile in caso di difetti.

La costruzione degli AirPods di quarta generazione è sostanzialmente la stessa della generazione precedente; nuovo è il componente che offre la cancellazione attiva del rumore (ANC, Active Noise Cancellation), una novità per questo tipo di auricolari. Il microfono interno della versione con ANC è più grande rispetto al modello senza ANC.

Anche la custodia di ricarica degli AirPods 4 è stata smontata e dal teardown si evince la presenza di una batteria da 345mAh, simile a quella della custodia di ricarica degli AirPods 3. Le immagini a raggi X della versione con cancellazione attiva del rumore mostrano che il PCB (il circuito stampato usato per interconnettere i vari componenti) è lo stesso della versione senza ANC, ad eccezione dello speaker.

Come accennato, per quanto riguarda le AirPods Max l’unica differenza sembra essere il connettore Lightning sparito per offrire l’USB-C; è ancora presente un mini connettore Lightning nell’arcata superiore, sfruttato per collegare i due auricolari. L’interno rivela una costruzione del tutto simile al precedente modello; sono state apportate minuscoli cambiamenti relativamente alla porta di ricarica, ma niente di particolarmente rilevante.

Per quanto riguarda il punteggio di riparabilità (che va da 0 per nessuna possibilità di riparazione, a 10per massima riparabilità) assegnato da iFixir, le AirPods Max con USB-C ottengono 6 su 10, identico a quello che aveva ottenuto la versione con connettore Lightning.