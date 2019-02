Snoww, così lo sci diventa sociale

Tracciate le discese in sci e snowboard con Snoww, un’applicazione che sfrutta i sensori di smartphone e smartwatch per raccogliere i dati e catalogarli all’interno di un sistema che ne facilita la condivisione sociale.

La stagione invernale è aperta da un pezzo e questo è il momento perfetto per prendersi una pausa dal lavoro e rilassarsi tra le montagne. Gli sportivi e gli appassionati di sci e snowboard sulla neve potranno perciò cogliere diversi vantaggi usando quest’applicazione. Snoww infatti non richiede alcuna interazione specifica durante l’utilizzo: è sufficiente avviarla sul proprio dispositivo e godersi la sciata senza dover fare altro.

L’app, come dicevamo, funziona sia con lo smartphone sia, per chi ne possiede uno, con lo smartwatch indossato al polso. In entrambi i casi i sensori integrati nel dispositivo saranno la fonte primaria da cui verranno attinti i dati per misurare l’attività. Nello specifico Snoww è capace di monitorare distanza totale, dislivello, velocità massima e calorie bruciate, tutti dati che saranno raccolti all’interno di un pannello di facile fruizione.

Le vere potenzialità dell’app si sprigionano però dal punto di vista sociale: oltre a raccogliere i dati come fanno molte altre applicazioni come Slopes, di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa, permette di confrontare le statistiche con quelle dei propri amici, della gente del luogo o perfino dei professionisti di tutto il mondo ed avviare una vera e propria competizione, raccogliendo trofei virtuali e scalando le classifiche.

L’app permette di guardare dove stanno sciando i propri amici, seguire i loro profili e controllare le ultime localizzazioni: infatti se un amico prende la direzione sbagliata sarà possibile seguirlo e tenerlo sotto controllo e lo stesso per lui sarà facilissimo verificare la posizione del gruppo e raggiungerlo con facilità. In tal senso può essere un valido strumento per tenere sotto controllo i bambini durante le loro lezioni di sci.

L’app è compatibile con HealthKit di Apple, quindi i dati raccolti potranno essere sincronizzati sotto la voce sci alpino o snowboard (in base al tipo di attrezzatura utilizzata) all’interno dell’app Salute. Snoww non ha neppure bisogno di connessione ad Internet per funzionare: se si sta sciando in un altro paese sarà comunque possibile registrare i dati usando il chip GPS senza consumare traffico dati (tenete a mente questa caratteristica perché ovviamente influirà sui consumi della batteria).

L’app Snoww può essere utilizzata da tutti e senza alcuna spesa in quanto è completamente gratuita: è disponibile in versione iOS su App Store e sul Play Store per i dispositivi Android.