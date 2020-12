Solo 33,59 € Amazfit Neo, lo smartwatch nostalgico che sembra un Casio anni ’80

Gli amanti del look anni 80 non potranno che rimanere a bocca aperta guardando Amazift Neo, lo smartwatch che sembra un Casio e che non rinuncia a funzioni smart. Oggi si acquista in offerta lampo a 33,59 euro.

Il paragone più semplice da fare è con il classico Casio, perché anche se è di tutt’altro brand è proprio a questo che il design è ispirato. Ha infatti uno stile puramente retrò, che si riflette anche in alcune delle sue funzioni, a vantaggio dell’utente. Lo schermo è da 1,2 pollici, a cristalli liquidi, tecnologia che rende lo schermo perfettamente visibile all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Amazfit Neo gode anche di quattro pulsanti fisici per gestire le funzioni direttamente dal polso senza dover necessariamente passare per l’app, che si chiama Zepp e che permette di far dialogare telefono e orologio. L’orologio propone un cinturino in silicone da 20 millimetri e gode di certificazione 5ATM con possibilità di immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità.

Tra le altre funzioni gode di un sensore Biotracker PPG controllato da alcuni algoritmi che abilitano le funzioni Smart tra cui la misurazione dei passi, delle calorie bruciate e il tracciamento di diverse attività sportive tra cui camminata, corsa e bicicletta.

C’è anche il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca ventiquattr’ore su ventiquattro con tanto di avviso nel caso in cui dovesse rilevare un valore sballato e la funzione per tracciare il riposo e aiutare a migliorarlo giorno dopo giorno.

a livello di autonomia l’orologio richiede circa 5 ore di ricarica, ma assicura fino a 28 giorni di utilizzo, che si allungano a 37 se si utilizza con la modalità di risparmio energetico attiva.

Amazfit Neo pesa soltanto 32 grammi e funziona se abbinato a qualsiasi iPhone con almeno iOS 10 oltre che con tutti gli smartphone Android a partire dalla versione 5.0 del sistema operativo.

Sebbene il suo listino sia di 88 euro, al momento lo si paga 33,59 euro grazie all’offerta lampo. Clicca qui per comprare.

