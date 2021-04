Aggiornamento PS5: possibile archiviare i giochi su USB

Arriva il primo importante aggiornamento per la PS5 di Sony, ed è una buona notizia per i fortunati possessori della console che stanno esaurendo lo spazio sull’SSD integrato. L’aggiornamento è in uscita il 14 aprile. Ecco di che si tratta.

In particolare, l’aggiornamento aggiunge la possibilità di archiviare i giochi PS5 su unità USB. Non si possono riprodurre da questa unità come invece è possibile fare con i titoli PS4, e questo perché a detta di Sony le unità USB non sono abbastanza veloci. Ad ogni modo, passare i giochi da USB a SSD, per renderli giocabili, dovrebbe essere più veloce rispetto a scaricarli direttamente dallo store.

Ancora, l’aggiornamento semplifica anche il gioco con i propri amici proprietari di PS4, abilitando il gioco condiviso tra generazioni di console diverse. Un giocatore PS4 potrà guardare lo schermo della vostra PS5, o anche provare un titolo, ad esempio. Inoltre, alcune sessioni di gioco appariranno sia su PS4 che su PS5, così da potersi unire con console diverse.

Tra gli altri aggiornamenti, Game Base offrirà un modo rapido per passare da amici a gruppi e disattivare le notifiche per ogni gruppo a cui si partecipa. Si potrà disattivare rapidamente la chat di gioco o abbassare il volume per i singoli giocatori, così come sarà possibile scaricare gli aggiornamenti di un gioco in anticipo per evitare l’attesa quando disponibili. Ancora, si potranno nascondere i giochi nella propria libreria e cercare titoli specifici, si potrà regolare lo zoom dello schermo e gli aggiornamenti dei trofei offriranno una visione migliore delle statistiche con la possibilità di limitare le acquisizioni automatiche dei trofei a premi più difficili da guadagnare.

Questo aggiornamento, evidenzia anche engadget, non risolverà certamente le lamentele di molti gli utenti, in particolare di quelli che si trovano già adesso ad eliminare i giochi dall’SSD, perché pieno. Tuttavia, Sony sta ancora affrontando alcuni punti deboli della propria console e l’opzione dell’unità USB fornisce almeno un modo semplice per archiviare i giochi una volta che sono stati completati.

