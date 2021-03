PlayStation 5 avrà controller futuristici per la realtà virtuale

Sony ha offerto uno sguardo sul futuro della sua piattaforma di videogiochi, mostrando le prime immagini ufficiali di quelli che sono i controller per il futuro visore di realtà virtuale (VR) per PlayStation 5. Già dalle foto, non sembrano esserci dubbi che siano miglia avanti rispetto ai controller Move degli anni passati.

In primis, l’ergonomia sembra aver ricevuto un aggiornamento significativo, visibile semplicemente ad occhio nudo. Non solo, i dispositivi includono anche una tecnologia di controllo e feedback che risulta essere in diretta competizione con alcuni dei più recenti hardware VR.

A differenza di Move, che in realtà era solo un residuo del tentativo dell’era PS3 di Sony di imitare il Wii, i controller VR PS5 sono “sfere” con una presa che promette più libertà, migliore equilibrio e comfort su mani di dimensioni diverse. Il design non è così insolito rispetto ai tipici controller VR, ma è comunque un cambiamento positivo.

I maggiori passi in avanti sono nella tecnologia sotto al cofano. Sony spera di ricreare l’esperienza DualSense con trigger adattivi e feedback tattili “ottimizzati”, ma l’utente troverà anche il rilevamento del tocco delle dita in stile Valve Index, per consentire di eseguire gesti (come il puntamento) senza dover applicare pressione. E non ci sono luci LED per aiutare una telecamera esterna a seguire il movimento, grazie all’utilizzo di un anello nella parte inferiore.

Il visore PS5 è comunque ancora lontano dal rilascio e non apparirà certamente nel 2021. I prototipi dei controller VR per PlayStation 5 raggiungeranno “presto” gli sviluppatori, tuttavia, dando a questi un po’ di tempo per capire come funziona il nuovo sistema di input. È sicuro che questo aprirà alcune porte a sviluppi futuri importanti: gli studi potranno sviluppare sofisticati giochi VR paragonabili agli ultimi titoli per PC e in qualche modo in anticipo rispetto alle esperienze VR autonome come quelle ottenute con Oculus Quest 2.

