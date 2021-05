Tesla Cybertruck sconvolge le strade di New York

Nei giorni in cui Elon Musk era in missione a New York come protagonista dello spettacolo televisivo Saturday Night Live, la città è stata sconvolta da una delle prime apparizioni sulla strada di Tesla Cybertruck.

Il pickup elettrico è stato presentato nello stesso mese, anno e luogo in cui è ambientato il film capolavoro della fantascienza Blade Runner di Ridley Scott, una scelta mirata visto che è stato progettato per somigliare a un futuristico veicolo corazzato per il trasporto truppe proveniente dal set di un film in stile cyberpunk, come lo stesso Musk aveva dichiarato alla presentazione.

Occorre rilevare che tutte le premesse e le promesse sono state mantenute. Finora abbiamo potuto ammirare Tesla Cybertruck per lo più in foto e video ufficiali, con set e luci costruiti ad hoc: con il suo tour sulle strade di New York di sera ora invece è possibile osservare il veicolo dal vivo, a confronto con le altre automobili. Le nuove immagini che arrivano da Oltreoceano mostrano una vettura completamente diversa da quanto visto fino a oggi. Le immagini della mini galleria e un video sono realizzati dall’utente Elisa su Twitter.

La carrozzeria, interamente costruita in pannelli di acciaio inox spessi 3 millimetri, non è colorata ma risulta in tinta grigio metallo riflettente, per questa ragione Cybertruck sulle strade di New York riflette luci, neon e colori della notte della metropoli, assicurando così un aspetto ancora più futuristico che sembra provenire da un videogioco o da un film di fantascienza.

Colpiscono anche stazza e dimensioni quasi da veicolo militare: in una foto notturna scattata nella Grande Mela, Cybertruck sembra occupare quasi interamente la carreggiata di marcia, e risulta grande quasi il doppio di una Tesla Model 3 parcheggiata sul ciglio della strada.

Ricordiamo che il modello presentato da Musk è largo 2 metri e 27mm ed è lungo ben 5,8 metri, anche se le dimensioni delle unità che verranno prodotte potrebbero cambiare leggermente. I primi fortunati che lo hanno preordinato forse lo riceveranno entro la fine di quest’anno, ma il grosso delle consegne è previsto per il 2022.

