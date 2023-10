Adobe, un simbolo per riconoscere contenuti creati con l’AI

Adobe e altre aziende hanno definito un simbolo che è possibile incorporare in contenuti digitali mediante metadati per consente di stabilire la provenienza ei capire se il contenuto è stato creato con strumenti di Intelligenza Artificiale.

Adobe ha ribattezzato questo simbolo “icona della trasparenza” riferendo che può essere aggiunto ai vari elementi creati con piattaforme di foto e video editing quali Photoshop o Premiere, ma anche dal generatore di immagini di Microsoft Bing. Il simbolo può essere integrato nei metadati di immagini, video e PDF per far comprendere la tipologia di contenuto. Quando l’utente cerca una foto online, può passare il puntatore sopra il simbolo e visualizzare una tendina con dettagli sulla proprietà, gli strumenti AI usati per crearla e altri dettagli.

Il sito The Verge spiega che Adobe ha creato questo simbolo in collaborazione con altre aziende nell’ambito della “Coalition for Content Provenance and Authenticity” (C2PA), standard aperto che dovrebbe contribuire ad affrontare il problema della disinformazione online con lo sviluppo di standard tecnici in grado di certificare la fonte e la provenienza dei contenuti dei media.

Il simbolo da incorporare nelle immagini generate con l’IA

Nel simbolo in questione sono presenti le lettere “cr” per indicare “CRedentials” (credenziali) ed evitare confusione con l’icona che segnala una licenza Creative Commons (uno mod standardizzato per comunicare eventuali diritti d’autore o meno sull’opera, a beneficio degli utilizzatori).

Altri membri di C2PA sono: Arm, Intel, Microsoft e Truepic e l’obiettivo che si sono dati è la creazione di uno standard tecnico aperto in grado di offrire agli editori, ai creatori di contenuti e ai consumatori finali la possibilità di tracciare l’origine di diversi tipi di media.

Andy Parsons, senior director della Content Authenticity Initiative di Adobe, ha riferito al sito The Verge che il simbolo in questione rappresenta una sorta di “etichetta nutrizionale” permettendo di comprendere l’origine di elementi multimediali. I creatori di contenuti che sfruttano l’AI sono incoraggiati a sfruttare il simbolo per una maggiore trasparenza nei confronti degli utenti.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.