Sony lancia l’obiettivo G Master da 12-24 mm, lo zoom con apertura F2.8 costante

Sony annuncia l’arrivo di un nuovo obiettivo che si aggiunge alla sua gamma di ottiche full-frame: si tratta dell supergrandangolo con zoom ad ampia apertura FE 12-24 mm F2.8 GM (modello SEL1224GM). Presentato come obiettivo compatto e versatile, risulta ottimizzato per fotografare paesaggi, cieli stellati e opere architettoniche, adatto anche ai fotografi sportivi alla ricerca di un supergrandangolo.

L’introduzione dell’ FE 12-24 mm F2.8 GM espande la gamma di obiettivi G Master F2.8 di Sony, che ora spazia da 12 mm a 200 mm, offrendo a 12 mm lo zoom con apertura F2.8. FE 12-24 mm F2.8 GM vanta una struttura in grado di generare un’immagine con qualità da un angolo all’altro in tutto il range focale. L’ottica monta tre elementi XA (Extreme Aspherical), con l’aggiunta di un ulteriore elemento asferico, e tre elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) insieme ai due elementi in vetro Super ED, che minimizzano gli aloni.

L’obiettivo si fregia di un sistema di ”floating focus” che divide il gruppo di messa a fuoco in due parti da poter controllare indipendente, così da rendere al meglio sui primi piani e sulle foto a distanza. Inoltre, questa tecnologia contribuisce a mantenere una distanza di messa a fuoco minima costante di 0,28 metri lungo l’intera escursione focale.

L’obiettivo FE 12-24 mm F2.8 GM impiega quattro motori lineari originali XD (Extreme Dynamic), con due motori per ciascun gruppo di messa a fuoco; questo si traduce in autofocus rapido.

Sul modello FE 12-24 mm F2.8 GM è presente per la prima volta il nuovo rivestimento antiriflesso Nano AR II, che elimina i riflessi interni, minimizza bagliori e riflessi generando immagini più nitide.

Con un peso di 847 grammi, FE 12-24 mm F2.8 GM offre anche il pulsante di blocco della messa a fuoco personalizzabile, la regolazione della modalità di messa a fuoco e le ghiere dello zoom e di messa a fuoco. L’obiettivo è resistente alla polvere e all’umidità, con l’elemento anteriore dell’ottica trattato con un rivestimento al fluoro che repelle acqua, untuosità e altre contaminazioni.

Disponibilità

FE 12-24 mm F2.8 GM sarà disponibile in Europa a partire da agosto.

