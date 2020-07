Motorola presenta moto G 5G plus, con nuova connettività e due giorni di autonomia

Il 5G è oramai una realtà, e Motorola ne approfitta per rinnovare il proprio catalogo con il nuovo modello moto G 5G plus, che porta in dote numerose novità tecniche, oltre al pieno supporto al nuovo standard di connettività.

moto G 5G plus: missione 5G

Motorola annuncia il nuovo prodotto con orgoglio, ma anche con la consapevolezza che rimane nelle idee della casa madre proporre un prodotto capace di cavalcare le novità ad un prezzo accessibile a tutti.

Novità che non si fanno attendere e neppure si nascondono, dall’ampio display CinemaVision alla doppia camera frontale senza Dock visibile, sensore da 48MP (risoluzione fotografica effettiva di 12 MP) posteriore a quattro fotocamere e batteria con ben due giorni di autonomia.

E ovviamente connettività 5G, uno standard che nel 2020 si sta aprendo a sempre più nomi: d’altra parte con l’aumento della connettività, dello streaming, dello smart working, le esigenze di larghezza di banda aumentano e gli utenti sono portati a chiedere prodotti e standard sempre più capaci.

Non solo 5G

Il 5G permetterà si più contenuti che scorreranno sul telefono, grazie anche all’ampio display da 6.7″ HDR10+ con risoluzione Full HD+ in formato 21:9, diventa l’occasione per guardare film, spettacoli, conferenze, videochiamate e altro tutto comodamente nel palmo della propria mano.

Streaming quindi, ma non solo: moto G 5G plus introduce una innovativa doppia fotocamera frontale a 16MP, con grandangolo per includere uno sfondo più ampio nei propri selfie, che tra l’altro saranno molto più interessanti grazie ad una estrema luminosità (Motorola afferma sino a 4 volte).

Non è di meno il sistema di fotocamere posteriori, con ben quattro obiettivi per tutti i tipi di focale, con un sensore principale da ben 48MP con tecnologia Quad Pixel4 e sensore di profondità, con cui è possibile creare l’effetto Bokeh per sfumare lo sfondo dopo lo scatto direttamente dal telefono.

Muscoli e cervello

moto G 5G plus annovera ovviamente Android 10 nativo come sistema operativo e grazie a Google Foto l’archiviazione di tutti gli scatti è gratuita (il che è una gran fortuna dato il sensore fotografico equipaggiato).

Il tutto sorretto dal processore Qualcomm® Snapdragon™ 765, abbinato al modem Qualcomm® Snapdragon™ X52 per la rete 5G, un binomio perfettamente ottimizzato perché la batteria interna, da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 20W è in grado di offrire sino a due giorni di attività, un dato di certo importante per un modello come questo.

Non manca infine il chip NFC per i pagamenti elettronici, sempre più diffusi, che evitano di esporre contanti o carte di credito.

Disponibilità

Motorola ha annunciato che il modello moto g 5G plus sarà disponibile da questo mese anche in Italia nella versione da 64 GB di spazio e 4 GB di Ram al prezzo al pubblico di 399,99 Euro.

Maggiori informazioni sul sito della casa madre.