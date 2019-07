La supercompatta Sony RX100 VII porta le prestazioni di una Sony α9 in palmo di mano 

Nuova arrivata nella gamma di fotocamere RX di Sony: con la nuova RX100 VII (modello DSC-RX100M7) che utilizza tante delle tecnologie sviluppate mirrorless full-frame α9 di Sony sia per le foto sia per le riprese video.

RX100 VII è dotata di un sensore di immagine di nuova concezione CMOS Exmor R di tipo stacked da 1″ e di un processore di immagini BIONZ X di ultima generazione. La combinazione garantisce maggiori livelli di prestazioni nella messa a fuoco automatica e una velocità finora vista solamente su α9. La flessibilità di scatto è garantita da un obiettivo zoom a elevato fattore di ingrandimento ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200mmviii F2.8-4.5.

Autofocus a 357 punti

RX100 VII vanta una tecnologia autofocus leader di settore a livello globale[v] con AF a rilevamento di fase sul piano focale a 357 punti e AF a rilevamento di contrasto a 425 punti. Inoltre, grazie a un controllo dell’obiettivo ottimizzato, l’AF da 0,02 secondi,vè il più veloce al mondo. Effettua il calcolo di AF/AE fino a 60 volte al secondo[ e cattura scene d’azione in rapido movimento a 20 fps con tracking AF/AE,

Inoltre, il sensore di immagine realizza scatti privi di interruzioni (blackout-free) per una modalità live view completa, persino in modalità di scatto continuo a 20 fps, regalando la stessa esperienza di α9. Con RX100 VII debutta anche lo “Scatto singolo in sequenza” in modalità Drive, per realizzare scatti perfetti ad alta velocità fino a 90 fps in formato JPEG/RAW utilizzando l’otturatore anti-distorsione.

La modalità “Scatto singolo in sequenza” permette al fotografo di inquadrare le azioni più veloci e immortalarle come se stesse facendo un solo scatto mentre la fotocamera realizza 7 foto, a 90 fps, 60 fps o 30 fps, permettendo all’utente di scegliere il momento perfetto.

Per la prima volta in una fotocamera compatta, RX100 VII introduce le funzionalità avanzate di “Real-time Tracking” e “Real-time Eye AF”.

La funzionalità di “Real-time Tracking” utilizza l’algoritmo di ultima generazione di Sony, che include il riconoscimento degli oggetti basato sull’intelligenza artificiale, per assicurare che i soggetti vengano catturati con accuratezza eccellente, persino attraverso il touch panel dello schermo posteriore.

“Real time Eye AF”, l’ultima versione della tecnologia Eye AF di Sony, sfrutta il riconoscimento degli oggetti basato sull’intelligenza artificiale per rilevare ed elaborare i dati visivi in tempo reale, con risultati superiori in termini di precisione, velocità e prestazioni dell’Eye AF sia per le persone che per gli animali, così che il fotografo possa concentrarsi esclusivamente sulla composizione.

Ecco le caratteristiche salienti

Sensore di immagine di nuova concezione CMOS Exmor RS di tipo stacked da 1″ con 20,1 MP, chip DRAM e processore di immagini BIONZ X™ di ultima generazione

Velocità assimilabile a α9 con AF/AE calcolato fino a 60 volte al secondo e scatti privi di interruzioni (blackout-free) a 20 fps[iv] con tracking AF/AE

Tecnologia di messa a fuoco automatica leader del settore a livello globale[v]: AF a rilevamento di fase sul piano focale a 357 punti + AF a rilevamento di contrasto a 425 punti con la velocità di messa a fuoco automatica più rapida al mondo pari a 0,02 secondi.

Tecnologia Real-Time Tracking e Real time Eye AF per persone e animali[vii]

Obiettivo zoom ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8 – F4.5 ad ampia apertura e a elevato fattore di ingrandimento

Nuova funzione “Scatto singolo in sequenza”in modalità Drive fino a 90 fps

La sezione video

Le caratteristiche di leggerezza e compattezza che distinguono RX100 VII (302 g / 102 mm x 58 mm x 43 mm circa[xv]) permettono di portarla sempre con sé e di posizionarla in punti in cui non è possibile mettere fotocamere più grandi. Le sue dimensioni ridotte nascondono però una quantità di funzioni utili per girare video a livello professionale, ideali per l’uso in movimento, come nei vlog.

Ecco le caratteristiche principali per la parte video

Riprese video in 4K integrate con lettura completa dei pixel e zero binning nel formato XAVC con bit rate elevato

con bit rate elevato Tecnologia di Real-time Tracking e Real time Eye AF per video

SteadyShot attivo 4K otto volte più efficace dello SteadyShot standard 4K

Ingresso microfono integrato[xvii]

Hybrid Log-Gamma (HDR) / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3/S-Log3

Compatibile con l’add-on “Modifica video” dell’applicazione mobile “Imaging Edge per la stabilizzazione e l’editing di video

Registrazione dati in posizione verticale per video

Scatto a intervalli per video in time-lapse

Riprese in super slow motion fino a 1000 fps

Schermo ruotabile a 180 gradi per maggiore praticità durante i vlog

RX100 VII sarà disponibile in Europa a partire da agosto con prezzo da stabilirsi. Il modello di generazione precendente viene attualmente proposto su Amazon a circa 1077 Euro.