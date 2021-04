Sony Xperia 1 e 5 III sono un concentrato di funzioni fotografiche

I nuovi smartphone di fascia alta Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III puntano soprattutto agli appassionati di fotografia, ma le specifiche top spingono il costruttore a presentarli come terminali perfetti anche per audiofili, cinefili, videomaker e appassionati di videogiochi.

Xperia 1 III e Xperia 5 III sono stati sviluppati con il contributo degli ingegneri delle fotocamere della famiglia Alpha, note per le tecnologie di messa a fuoco automatica leader del settore. Non a caso, entrambi gli smartphone offrono un AF continuo rapido e accurato con tutti gli obiettivi e la funzione Real-time Eye AF. Nel modello Xperia 5 III, basta toccare lo schermo per attivare il tracking e catturare con precisione i soggetti dinamici in ogni scenario.

Xperia 1 III propone un kit di funzioni ancora più sofisticato dedicato ai veri perfezionisti. L’inquadratura dei soggetti è agevolata dal Real Time tracking, che mantiene una messa a fuoco impeccabile, anche in caso di movimenti repentini. Affidandosi ad algoritmi basati sull’IA e a un sensore iToF 3D, questa tecnologia rileva e mette a fuoco i soggetti con incredibile rigore e non li perde di vista, nemmeno quando spariscono momentaneamente dall’inquadratura.

Entrambi i modelli beneficiano della messa a fuoco automatica continua, in grado di calcolare AF e AE 60 volte al secondo, per scattare e salvare 20 immagini (20 fps) con precisione elevata, focus accurato ed esposizione ottimizzata. Il costruttore paragona le prestazioni a quelle delle fotocamere professionali per lo sport, come la serie Alpha 9. A questo si aggiunge il processore BIONZ X, che, per la prima volta, permette di usare la modalità di scatto continuo anche in condizioni di scarsa luminosità, riducendo il rumore a livelli impossibili per i modelli precedenti.

Teleobiettivo variabile

Una caratteristica di entrambi i modelli è il primo teleobiettivo variabile al mondo per smartphone abbinato al sensore Dual PD, che raggiunge una lunghezza focale fino a 105mm, reso ancor più completo da un autofocus fulmineo, grazie al sensore Dual PDAF. Quando si passa dai 70 ai 105 mm, la messa a fuoco si regola in un istante per non lasciare sfuggire nessun dettaglio.

Le distanze focali di 16 mm, 24 mm, 70 mm e 105 mm ampliano il potenziale espressivo per creare composizioni d’effetto con qualsiasi soggetto, dai paesaggi ai ritratti o gli animali. Presenti, inoltre, le ottiche ZEISS calibrate per i telefoni Xperia e il rivestimento ZEISSTM T, che riduce i riflessi, a vantaggio del rendering e del contrasto.

Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III brillano nella fotografia

Gli smartphone Xperia di nuova generazione integrano un nuovo zoom IA ad alta risoluzione, che sfrutta un processo di elaborazione basato sull’intelligenza artificiale per restituire dettagli e definizione alle immagini, senza scendere a compromessi nell’accuratezza.

Come i modelli precedenti, anche Xperia 1 III e Xperia 5 III sono provvisti di Photography Pro, una funzione sviluppata in collaborazione con i fotografi professionisti, che rispecchia molti dei comandi manuali disponibili sulle fotocamere Alpha, fra cui ISO, velocità dell’otturatore, indicatore EV, formato RAW e un pulsante dedicato all’otturatore (con una finitura in rilievo nel caso di Xperia 1 III). Quest’anno è stata introdotta la modalità Basic, pensata per accedere in modo rapido a varie opzioni di scatto, con pulsante dell’otturatore touch, orientamento verticale, effetto bokeh artistico, formato panoramico e altre ancora.

Sia Xperia 1 III che Xperia 5 III sono dotati di stabilizzatore Optical SteadyShot con FlawlessEye, che unisce la velocità di lettura del sensore d’immagine all’algoritmo proprietario di Sony per la stabilizzazione ottica delle immagini, per registrare video fluidi privi di fastidiosi tremolii.

Sony Xperia 1 III

Schermo da cinema

Xperia 1 III offre uno schermo display 4K HDR OLED da 6,5” in formato 21:9 CinemaWide con un refresh rate di 120 Hz, mentre Xperia 5 III monta un display HDR OLED da 6,1” in formato 21:9 CinemaWide con lo stesso refresh rate. Gli utenti potranno da oggi vedere i loro contenuti preferiti esattamente come i registi li avevano immaginati, grazie alla modalità Creator “powered by CineAlta”.

Il display OLED calibrato in fabbrica è tarato su un punto di bianco altamente preciso, che rispecchia la riproduzione cromatica dei monitor professionali di Sony impiegati negli studi hollywoodiani. Non solo: entrambi i modelli presentano display equivalenti a 10 bit (8 bit con 2 bit di smoothing), in grado di riprodurre un’ampia gamma cromatica, senza effetto di banding, e supportano lo spazio colore BT.2020.

In linea con i predecessori, si avvalgono del processore X1 per dispositivi mobili, che applica la tecnologia di rimasterizzazione HDR dei TV BRAVIA a tutti i contenuti trasmessi in streaming, accentuando contrasto, colore e chiarezza per renderli ancora più d’impatto. Lato audio, invece, la tecnologia Dolby Atmos, messa a punto insieme a Sony Pictures Entertainment, sprigiona sonorità immersive e multidimensionali, sia indossando le cuffie sia ascoltando direttamente dagli speaker stereo full-stage integrati.

Sony Xperia 5 III

Videogiochi al massimo

L’apprezzato display panoramico da 21:9 proietta i gamer al centro dell’azione, mentre il refresh rate portato a 120 Hz sia per la serie 1 che per la serie 5 assicura fluidità e nitidezza, anche nelle scene più concitate. La tecnologia Motion Blur Reduction a 240 Hz aggiorna l’immagine 240 volte al secondo, per eliminare del tutto l’effetto mosso. Il Touch scanning rate di 240 Hz completa il quadro, garantendo una risposta immediata al tocco, fondamentale nelle partite.

Entrambi i modelli offrono la possibilità di regolare il bilanciamento del bianco per giocare più a lungo, senza affaticare la vista, e, tramite la nuova funzione L-y raiser, consentono di intervenire sulla gamma bassa per individuare i nemici al buio, illuminandoli e facendo emergere i dettagli dell’immagine nelle aree scure, senza sovraesporre i punti luminosi dello schermo.

Gli utenti possono collegare le loro cuffie preferite tramite jack da 3,5 mm e apprezzare l’audio di alta qualità di Xperia 1 III e Xperia 5 III con una latenza minima. Il nuovo equalizzatore audio permette di controllare, alzare o abbassare il volume di passi e spari, per individuare subito gli avversari in agguato e reagire al volo. In caso di partite a squadre, il microfono V.C. ottimizzato è l’ideale per comunicare chiaramente, riducendo i rumori di fondo, in base al tipo di cuffie scelte dai compagni.

Per rivivere vittorie e registrare partite, gli smartphone prevedono una modalità di registrazione a un frame rate elevato, fino a un massimo di 120 fps. Indipendentemente dal gioco, la registrazione R.T. (Rewind Time) salva in automatico 30 secondi di video, che i protagonisti possono facilmente rivedere e pubblicare online. Le prestazioni di gioco sono assicurate anche per lunghe sessioni grazie all’Heat Suppression Power Control(H. S. Power Control) che, invece di caricare la batteria, alimenta direttamente i sistemi degli smartphone, riducendo lo stress termico e il rischio di surriscaldamento.

Sony Xperia 5 III

Registrazione video

La modalità Cinematography Pro rende disponibili numerose opzioni aggiuntive per riprese d’effetto con intensi slow-motion, consentendo la registrazione di video in qualità 4K HDR a 120 fps per catturare e riprodurre scene in slow-motion fino a 5x con impostazione a 24 fps. Sono inoltre possibili le registrazioni con rapporto 21:9 a 24/25/30/60 fps. Le otto diverse impostazioni di colore “Look” preselezionate permettono di modificare completamente il mood della scena con diversi stili di ripresa, per raccontare tutte le sfumature della storia. La tecnologia intelligente di Sony per la riduzione delle interferenze del vento impiega sistemi di separazione audio per garantire registrazioni più chiare.

Tra le novità che riguardano entrambi i modelli spiccano le modifiche all’interfaccia utente, apportate con un occhio di riguardo per i videomaker. Per gestire al meglio il flusso di lavoro, ad esempio, ora è possibile verificare al volo lo spazio di memoria libero o il tempo di registrazione ancora disponibile. Oppure, per ogni clip è possibile reperire facilmente i parametri utilizzati (risoluzione, frame rate, stile, obiettivo, stabilizzatore, bilanciamento del bianco, ISO, angolo/velocità di otturazione, messa a fuoco, livelli audio) per applicarli anche ad altri progetti. Altrettanto pratica è la funzione che permette di rivedere e organizzare le clip riproducendole con il semplice tocco delle dita.

Anche per audiofili

Il sistema audio dei terminali è stato messo a punto con la consulenza di Sony Music Entertainment. L’effetto della decodifica hardware è valorizzato da un virtualizzatore degli speaker di nuova concezione, che fa di Xperia 1 III e Xperia 5 IIIi primi smartphone al mondo a trasmettere in formato 360 Reality Audio dagli speaker. Le sonorità risultano così autentiche che danno l’impressione di essere a un concerto live o di fronte all’artista che registra in studio, indipendentemente dalla modalità di ascolto – tramite gli speaker stereo full-stage o un paio di cuffie con o senza cavi. In più, con l’acquisto di uno dei due smartphone, iscrivendosi a TIDAL, gli utenti riceveranno gratuitamente tre mesi di TIDAL Hi-Fi, con la possibilità di sperimentare 360 Reality Audio.

Se invece la sorgente trasmette musica stereo a 2 canali, la tecnologia 360 Spatial Sound effettua l’upmix delle tracce in tempo reale per virtualizzarle, diffondendo audio avvolgente. Questa tecnologia funziona sia con i file salvati in locale sia con i servizi di streaming, su entrambi i modelli.

La musica può essere ascoltata con qualità elevata collegando un paio di cuffie wireless con il jack da 3,5 mm, ma anche dai diffusori stereo full-stage posizionati sul lato anteriore del telefono. Il modello Xperia 1 III è stato sottoposto a un aggiornamento che ne ha aumentato la potenza del 40% rispetto al predecessore. Un risultato reso possibile dalla nuova struttura della cassa dello speaker, progettata per ottimizzare la pressione sonora ed eliminare le vibrazioni. Anche il volume emesso dall’uscita audio (tramite il jack da 3,5 mm) è stato migliorato del 40% circa, mentre i suoni risultano meno distorti vicino al massimo livello di emissione.

Oltre a High-Resolution e High-Resolution Wireless Audio, Xperia 1 III e Xperia 5 III offrono ancora DSEE Ultimate, che accresce la qualità della musica digitale attraverso la tecnologia IA di Sony, anche da servizi di streaming audio e video. Questa tecnologia migliora automaticamente frequenza audio e gamma dinamica in tempo reale, avvicinando la qualità di ogni brano a quella dell’alta risoluzione.

Prestazioni e autonomia

Per quanto riguarda connettività, anche 5G, e prestazioni, i due terminali funzionano con il processore top di gamma Android, Qualcomm Snapdragon 888. Il costruttore dichiara prestazioni della CPU Kyro 680 milgiori del 25%, mentre per la GPU Adreno 660 fino al 35% rispetto alla generazione precedente.

La batteria da 4.500 mAh di entrambi i modelli dura tutto il giorno e si può ricaricare in vari modi per assicurare la massima praticità e prolungare ulteriormente l’autonomia: con il caricatore XZQ-UC1 in dotazione, bastano 30 minuti per ripristinare il 50% della carica. Il sistema Xperia Adaptive Charging, inoltre, consente di prolungare la vita utile della batteria fino a 3 anni (rispetto ai 2 dei modelli precedenti) monitorando il telefono durante la carica per evitare che si sovraccarichi. Xperia 1 III permette anche di ricaricare la batteria in modalità wireless e di condividerla con altri dispositivi, trasformandosi in una stazione di ricarica d’emergenza.

Disponibilità

Sony Xperia 1 III con Android 11 sarà disponibile in versione nero satinato e viola satinato a partire da questa estate. Xperia 5 III con Android 11 sarà disponibile in versione nera, rosa e verde a partire da questa estate. Il costruttore non ha annunciato i prezzi.

