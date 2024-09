Soundiiz trasferisce le playlist tra Apple Music, Spotify, YouTube

Pubblicità

La musica in streaming piace a milioni di utenti, ma chi decide di cambiare servizio per iscriversi a uno nuovo spesso è costretto a rinunciare alle proprie playlist a causa della mancanza di interoperabilità tra piattaforme: il servizio indipendente Soundiiz creato da due amici programmatori francesi trasferisce le playlist e risolve la maggior parte dei problemi.

In realtà l’idea e le funzioni di Soundiiz sono nate quasi per caso, mentre Thomas Magnano e Benoit Herbreteau cercavano di creare una interfaccia web di ricerca per la musica. Durante le notti di programmazione, come raccontano a TechCrunch, Magnano ha creato uno strumento per trasferire le sue playlist da un servizio all’altro, un tool personale che il duo ha subito riconosciuto potenzialmente utile per moltissimi altri utenti, e così è stato.

Soundiiz è uno strumento indipendente che sfrutta le API ufficiali dei principali servizi di musica per funzionare come una sorta di traduttore. Il primo grande successo è arrivato con la collaborazione con Tidal per permettere agli utenti di Spotify di trasferire le proprie playlist al servizio di musica creato da Jay-Z.

Nel corso degli anni le funzioni e i servizi di streaming supportati per il trasferimento delle playlist sono aumentati. Attualmente Soundiiz supporta il trasferimento delle playlist da e verso ben 43 servizi di musica in streaming. Sono inclusi i più famosi e più gettonati dagli utenti: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, Deezer, SoundCloud e moltissimi altri ancora.

Soundiiz trasferisce Playlist anche gratis

Questo strumento non solo supporta tutti i principali servizi di musica in streaming ma, anche se con alcuni limiti, è del tutto gratis per l’utente finale. Con la versione free infatti è possibile trasferire una sola playlist alla volta, e con un limite massimo di 200 canzoni per playlist: se l’elenco è più lungo a versione gratuita del servizio taglia di fatto la lista.

Naturalmente i limiti scompaiono nella versione premium a pagamento che richiede una abbonamento di 3 euro al mese, ma che offre una serie completa di strumenti, sincronizzazione playlist tra più servizi e altro ancora. Gli utenti che devono effettuare un solo trasferimento possono pagare l’abbonamento anche per un solo mese e poi disdire senza problemi. Per chi desidera ancora più funzioni e servizi è disponibile un abbonamento creato da 6,25 euro al mese con pagamento annuale.

