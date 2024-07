Recensione Amazon Echo Spot generazione 3, la super sveglia smart

Pubblicità

Sveglia smart, speaker smart con schermo e sveglia, un piccolo comunicatore da comodino, da bagno o da cucina? Echo spot di terza generazione è tutto questo e pure un sorta di Amazon Echo Show con schermo ridotto e capacità comunicative essenziali.

Lo abbiamo provato in questi pochi giorni dal lancio per accompagnare e sostituire il modello precedente che ha accompagnato in tante mattine e qualche notte inoltrata la nostra casa in tanti mesi dal suo ingresso in casa: non a caso abbiamo messo nella copertina di questo articolo il predecessore di Echo Spot che a dire il vero sembrava in origine più una versione leggermente “potenziata” di spot con il suo schermo a matrice LED molto semplice in grado di comunicare solo l’ora, la temperatura e l’umidità della stanza.

Le stesse capacità le troviamo nella terza generazione ma qui uno schermo da 320×240 pixel rende il tutto più giocoso, meno freddo o con tante opzioni in più sul campo della comunicazione. Di fatto questa più che una recensione è una super galleria fotografica visto che passeremo in rassegna tutte le schermate di controllo e di interazione del piccolo speaker di Amazon.

Se vi siete divertiti a scorrere nella lunga galleria avrete notato come le opzioni di personalizzazione del nuovo Echo Spot di terza generazione siano comode anche se non possiamo giocare con una enorme gamma di colori il piccolo schermo è in grado di utilizzare pittogrammi molto espressivi e ovviamente potete gestirne la luminosità o direttamente lo spegnimento nelle ore notturne.

La potenza audio ci sembra assolutamente paragonabile se non leggermente superiore a quella del predecessore ma non possiamo evitare di notare l’assenza del Jack audio sul retro che in alcuni casi lo rende meno versatile.

I tre microfoni a bordo, ben visibili nella parte superiore offrono un’ottima acquisizione dei comandi compreso quello di richiesta di stop anche quando la musica è troppo alta.

Echo Spot 3 è in grado di mostrare direttamene temperature massime e minime, informazioni sulle sveglie anche degli altri dispositivi echo e ovviamente timer in countdown. La cosa più carina per chi lo usa come riproduttore musicale è la rappresentazione delle copertine degli album con una animazione che rappresenta il fluire della musica. Ci aiuterà a collegare una immagine ad un pezzo che abbiamo ascoltato anceh da una selezione casuale.

Carina anche la rappresentazione dei dispositivi domotici, si possono controllare anche a schermo sia lampade che termostati con relativi livelli. Le limitazioni di dimensioni riducono ad uno soltato il numero dei dispositivi contollabili ma su questo non è prodiga neppure l’interfaccia dei piu’ dotati Echo Show di Amazon.

Per il resto troviamo una interfaccia vocale con un motore sufficientemente intelligente e molto più dotato di quello di Siri che abituerà fin troppo bene gli utenti Apple. E’ infine possibile collegare uno smartphone o un iPhone allo speaker via Bluetooth per utilizzarlo come piccolo amplficatore.

Conclusioni

Echo spot di terza generazione è disponibile al prezzo pieno di 96,99 € che lo mette in concorrenza con Apple Homepod mini. La qualità audio ci sembra inferiore rispetto allo smart speaker con la mela che tra i suoi altri vantaggi ha pure la connettività Thread. Il prezzo ci sembra un po’ troppo alto mentre l’offerta con sconto a 54,99 € per il Prime Day la fa diventare un acquisto ad occhi chiusi: una sveglia con queste capacità questo design semplice ed efficace a questo prezzo è veramente regalata.

Con le nostre immagini speriamo di averlo reso un acquisto ad occhi aperti.

Pro

Ottimo design

Discreta qualità sonora

Amazon Alexa molto semplice ed efficace

Eccellente livello di comunicazione dato dallo schermo

Sensore di umidità e temperatura a bordo

Contro

E’ sparito il mini Jack

Non ha connettività Thread

Prezzo al pubblico

Il nuovo Echo Spot 2024 è disponibile da subito ed è in offerta lancio in anticipo per il Prime Day con uno sconto del 42%. Costa infatti 54,99 € invece di 94.99 €. E’ disponibile nei colori Bianco, Nero e Blu.

Attenzione però: l’offerta è riservata ai clienti che dispongono di una abbonamento Prime. Se non lo avete fatto potete partire con l’abbonamento Prime da questa pagina. Qui trovate Prime Student gratis per 3 Mesi.

