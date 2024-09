Tenete puliti i dischi in vinile con la spazzola giusta

Pubblicità

Gli appassionati della musica in vinile non dovrebbero farsi sfuggire questa offerta: con soli 2,70 € infatti ci si può portare a casa una spazzola progettata appositamente per pulire i dischi mantenendo la qualità sonora originale.

È l’accessorio indispensabile per chi vuol prendersi cura della propria collezione in special modo per le setole antistatiche di cui è dotata, che permettono così di rimuovere efficacemente polvere, impronte digitali e altre impurità proteggendo i vinili da graffi e usura.

Queste setole sono realizzate in fibra di carbonio e sono prive di sostanze tossiche, la combinazione ideale per poter pulire prodotti costosi e delicati come appunto sono i vinili, ma senza danneggiarli.

La maniglia è di forma circolare, ampia ed ergonomica, e a corredo della spazzola trovate anche un supporto per poggiarla vicino al giradischi o dove più fa comodo mantenendo le setole sospese in verticale, così da non modificarne la curvatura nel corso del tempo.

Si tratta quindi di un prodotto indispensabile e che non dovrebbe mai mancare nel kit di pulizia degli amanti del vinile in quanto permette di mantenere i dischi in condizioni perfette, specie quelli del secolo scorso e divenuti quindi ormai introvabili, assicurando un suono nitido e privo di disturbi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 3,20 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 14% andando a spendere intorno ai 2,70 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.