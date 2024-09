Intel ha presentato le prime CPU Lunar Lake per laptop

Pubblicità

Intel ha ufficialmente presentato le prime CPU Intel Core Ultra di seconda generazione basate su architettura Lunar Lake, CPU che dovrebbero essere la risposta ai chip Snapdragon X Elite di Qualcomm e Strix Point di AMD, lineup le cui caratteristiche tecniche erano state già anticipate nell’ambito del Computex 2024 di Taipei.

I primi notebook con le CPU questione arriveranno il 24 settembre, proposti da vari produttori (sono 20 i partner che hanno collaborato con la Casa di Santa Clara e da questi sono previsti già 80 diversi prodotti).

Intel riferisce di migliorie che riguardano il consumo energetico complessivo, promettendo una riduzione che arriva fino al 40% rispetto alla precedente generazione; la GPU è di nuova generazione e non manca l’unità di elaborazione dedicata all’intelligenza artificiale.

Arik Gihon, lead client CPU SoC architect di Intel, ha in precedenza riferito che i processori Lunar Lake sono progettati per stabilire un nuovo standard di efficienza energetica per l’x86, offrendo al contempo prestazioni al vertice per core, grafica e AI client. I nuovi Performance-core (P-core) ed Efficient-core (E-core) secondo Intel vantano “prestazioni eccezionali” con un consumo system-on-chip inferiore fino al 40% rispetto alla generazione precedente. La nuova NPU è fino a 4 volte più veloce, promettendo miglioramenti corrispondenti nell’AI generativa (GenAI) rispetto alla generazione precedente. I nuovi core dell’unità di elaborazione grafica Xe2 secondo Intel migliorano le prestazioni di gaming e grafiche di 1,5 volte rispetto alla generazione precedente.

I laptop con Lunar Lake offriranno connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e almeno due porte Thunderbolt 4 con connettività USB-C, supporto fino a tre monitor con risoluzione 4K.

La memoria di sistema è integrata direttamente sul package del processore (e non sulla scheda madre) – in modo simile alla memoria unidicata delle CPU Apple – e offre fino a 32GB di RAM (non sono possibili espansioni dopo l’acquisto dei notebook con queste CPU).

Intel riferisce di un raddoppio nel rapporto tra prestazioni e Watt consumati nel passaggio ai sistemi Core Ultra 200 rispetto ai Core Ultra 100 con architettura Meteor Lake, valori secondo il produttore migliori rispetto a chip di concorrenti quali AMD e Qualcomm.

Per migliore l’efficienza energetica è stato rimosso il supporto alla tecnologia HyperThreading, scelta che a quanto pare ha permesso di ricavare migliorie nell’ordine del 15% per le prestazioni rispetto alla potenza, e una maggiore potenza (circa +10%) a parità di area del die.