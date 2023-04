Spedizioni Mac giù del 22% a fine 2022, i PC fanno peggio

Le spedizioni di Mac in Europa occidentale sono diminuite del 22,8% nell’ultimo trimestre del 2022: tuttavia se le notizie per Apple non sono certamente buone, sono ancora peggio per i marchi di PC più noti.

Una relazione sulla catena di approvvigionamento di queste ore indica che anche Apple è rimasta sorpresa dalla portata della caduta della domanda per gli ultimi Mac, sospendendo addirittura la produzione del chip M2 per ben due mesi – la prima volta che avviene una sospensione di tale portata per un chip di ultima generazione.

I dati di Canalys mostrano che le spedizioni di Mac nel trimestre delle festività invernali 2022 sono scese a 1,4 milioni, rispetto a 1,8 milioni nello stesso trimestre del 2021. Tuttavia, gli stessi dati rivelano che il mercato dei PC nel suo insieme è crollato del 38,5%. Tutti i principali marchi di PC hanno subito cali ancora più marcati rispetto a quelli di Apple.

Canalys afferma che ci sono tre ragioni per la caduta della domanda. In primo luogo, per via dei consistenti aumenti della domanda durante la pandemia, con otto trimestri consecutivi di spedizioni superiori alla media.

In secondo luogo, per via del clima economico attuale, dove continuano ad essere presenti alta inflazione e licenziamenti di massa. Molti hanno visto ridursi significativamente il loro potere di spesa reale, mentre altri affrontano un futuro incerto, cosa che riduce la spesa dei consumatori per beni di lusso costosi, come i notebook.

Infine, l’aumento dei tassi di interesse ha reso i finanziamenti, anche per l’acquisto dei PC, più costoso per le imprese, oltre che per i privati. Le notizie sono state migliori per Apple nel settore degli iPad, dove le spedizioni sono rimaste stabili, mentre la maggior parte degli altri marchi ha registrato cali significativi.

Il lancio di iPad di decima generazione nel quarto trimestre 2022 ha contribuito ad estendere la pole position di Apple nel mercato dei tablet dell’Europa occidentale, rimanendo stabile nel Q4. Tuttavia, per l’intero anno 2022, il colosso ha visto una diminuzione delle spedizioni del 16%, in linea con il mercato generale.

Considerando la situazione di mercato, comunque, vendite e risultati Apple hanno resistito meglio di altri marchi di elettronica di consumo, computer e smartphone.