Hummer EV, la sola batteria pesa come una Honda Civic

Quando General Motors ha deciso di resuscitare il marchio Hummer come camion elettrico, subito si è pensato a qualcosa di veramente grande e massiccio: ora ne abbiamo la conferma, considerando che la sola batteria di Hummer EV pesa quanto una Honda Civic.

Secondo i dati dei test depositati da GM presso Environmental Protection Agency, Hummer EV arriva a 9.063 libbre, 4.410 kg. Si tratta di diversi chili più pesante delle 9.046 libbre, circa 4.100 kg, segnalate per la prima volta la scorsa estate dal sito di appassionati GM Trucks.

A colpire non è tanto il numero in sé, bensì il fatto che il peso totale della batteria di Hummer EV è più pesante di una Honda Civic e più ingombrante di una Subaru BRZ.

Ovviamente, questo dato si perde nell’hype generale che circonda l’arrivo di questo veicolo, e il boom dei veicoli elettrici in generale. A dire il vero, i veicoli elettrici sono generalmente più pesanti delle loro controparti con motore a combustione interna. Ma ciò che molte persone sembrano dimenticare è che i veicoli più pesanti sono intrinsecamente più inquinanti di quelli più leggeri, indipendentemente dal fatto che emettano emissioni dallo scarico. Tutti i veicoli producono emissioni non di scarico da una varietà di fonti, tra cui pneumatici in gomma, polvere stradale e freni. Ciò è particolarmente vero per i veicoli elettrici, grazie al peso aggiuntivo delle loro batterie.

I sistemi di frenata rigenerativa possono ridurre l’usura dei freni, ma l’usura degli pneumatici, l’usura della strada e la risospensione della polvere stradale rimangono fonti significative di emissioni non di scarico provenienti dai veicoli elettrici. Le emissioni non di scarico provenienti da queste fonti possono essere più elevate per i veicoli elettrici rispetto alle loro controparti convenzionali, poiché le batterie pesanti nei veicoli elettrici implicano che in genere pesano più delle controparti a motore.

Questo è particolarmente vero per i veicoli elettrici con maggiore autonomia che richiedono pacchi batteria più grandi. GM, comunque, non è l’unico colpevole in questo senso. Mentre l’imminente F-150 Lightning di Ford ha all’incirca le stesse dimensioni del suo equivalente alimentato a combustibili fossili, pesa 6.500 libbre – oltre il 35% in più rispetto alla versione con motore. Ciò è in gran parte dovuto alla batteria da 1.800 libbre, ben 816 kg, che riposa inamovibilmente nella parte bassa del veicolo.

Peraltro la massiccia batteria non sembra sia in grado di assicurare ad Hummer EV una grande autonomia come rileva TheVerge. Secondo i dati dei test di GM, il veicolo percorrerà 329 miglia (529 km) con una singola carica con 212,7 kWh di energia. E consumerà energia a 47 MPGe (miglia per gallone equivalente). Il dato non sembra impressionare: è il 33% in meno rispetto alla valutazione ottenuta dal camion elettrico Rivian R1T di 70 MPGe, come notato da Car & Driver.

Sarà pesante, o inefficiente, ma Hummer EV è ancora in grado di monopolizzare l'attenzione di molti.