Spotify lancia I miei preferiti di sempre

Tutti abbiamo quei brani che ascolteremmo all’infinito o il podcast di cui non possiamo fare a meno per iniziare la giornata, canzoni e storie che ci commuovono così profondamente che non stancano mai: ora Spotify rende ancora più facile condividere ciò che ogni utente ama con I miei preferiti di sempre.

Questa nuova funzione offre agli utenti di Spotify la possibilità di creare una playlist con le loro cinque canzoni e/o episodi podcast preferiti e di condividerla facilmente sui canali social con un semplice clic. Basta semplicemente aprire l’app di Spotify, andare sulla home e selezionare i miei favoriti di sempre: da lì cerca e aggiungi i tuoi brani e podcast preferiti e cliccando il pulsante “Condividi” saranno pubblicati direttamente sui tuoi social.

Nel servizio Spotify I miei preferiti di sempre è disponibile sia per gli utenti Free che quelli Premium a pagamento a livello globale, e fa parte di “Musica e Podcast”, la campagna globale di Spotify che comprende una serie di contenuti digitali con molti artisti e podcaster, tra cui Emma, Marco Mengoni, Gaia, Ghemon, Myss Keta e Marco Montemagno.

Ricordiamo che alla fine di luglio Spotify ha introdotto l’ascolto condiviso fino a 5 utenti da remoto. Per tutte le notizie su Spotify vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Ringraziamo Morning Brew per l’immagine di apertura di questo articolo.

Per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di musica in streaming concorrente Apple Music si parte da qui. Anche Amazon continua a potenziare il suo servizio di musica in streaming: negli scorsi giorni ha lanciato in Italia Amazon Music HD per ascoltare 60 milioni di bravi in qualità audio HD: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

Infine per tutti gli articoli di macitynet dedicati ai servizi in streaming per musica e anche per il video (Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video e altro ancora) si parte da questo collegamento.