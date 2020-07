Spotify aggiunge l’ascolto condiviso fino a 5 utenti da remoto

Spotify ha ampliato la sua funzione di ascolto condiviso, per le sessioni di gruppo per consentire a un massimo di cinque persone di ascoltare musica o podcast insieme, indipendentemente dalla distanza fisica degli utenti. Ovviamente, per poter godere di questa funzionalità sarà necessario, per tutti i partecipanti della sessione, disporre di un account premium. Per iniziare la festa sarà sufficiente che uno tra gli utenti avvii la sessione creando un collegamento dal menu Connetti.

A questo punto sarà sufficiente condividere questo link, anche utilizzando un’app esterna, quindi con i classici client di messaggistica o di posta elettronica. Inoltre, anche per commentare la sessione musicale tutti insieme si dovrà far affidamento su un servizio terzo.

L’host della festa e gli ospiti in ascolto possono controllare la riproduzione su Spotify condiviso e saltare i diversi brani. Possono anche selezionare elementi nella coda di riproduzione e aggiungere altri brani. Poiché la funzione è interamente dedicata all’ascolto simultaneo, ogni volta che si intraprende una di queste azioni, “si rifletterà immediatamente su tutti i dispositivi partecipanti”.

Ricordiamo che la società di musica in streaming ha introdotto Group Sessions a maggio scorso come soluzione per le persone in quarantena di riunirsi, seppur virtualmente, e ascoltare musica in simultanea. La funzione è ancora in fase di beta, ed è probabile che si evolva nel tempo, con nuove funzionalità.

Considerando le attuali misure di allontanamento sociale per limitare la diffusione di COVID-19, potrebbe rivelarsi un modo divertente e interattivo per divertirsi con i propri amici senza essere fisicamente nello stesso posto. Ricordiamo che un sistema simile è possibile anche per guardare tutti insieme i film su Netflix.

